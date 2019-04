Arcalís és una de les tres úniques estacions obertes a la Península

Dilluns van abaixar el teló de la temporada d’hivern 2018-19 la majoria d’estacions d’esquí de la península Ibèrica, a excepció de Masella (a la Cerdanya), de Sierra Nevada (tot i que aquest dimarts té tancat per mal temps), i d’Ordino Arcalís, que ho farà el proper diumenge, 28 d’abril, després de 151 dies d’obertura. En total l’estació ordinenca manté el 85% de les seves pistes obertes malgrat estar ja a finals d’abril i gràcies, també, a les darreres nevades registrades. En el cas de Masella, per exemple, ofereixen el 25% de la totalitat de les seves pistes. Pel que fa als remuntadors, des de l’estació es va indicar que només es mantenen oberts els principals, un fet que no impedeix, però, mantenir les connexions amb totes les pistes operatives. En aquest sentit, un dels motius pels quals s’han tancat alguns remuntadors és perquè a aquestes alçades molts temporers ja havien acabat el contracte de treball.

Previsions

Pel que fa als gruixos acumulats, a les cotes altes superen els dos metres de neu. I es preveuen noves nevades els propers dies, que poden deixar entre 5 i 10 centímetres dimecres, i entre 10 i 20 centímetres més dijous. Davant d’aquest panorama l’estació confia que l’afluència de gent, especialment el cap de setmana, serà important. De fet, han rebut moltes consultes de clients interessant-se per si la instal·lació està oberta o tancada i quines condicions trobaran. Des de l’estació també es va destacar que pel que fa a les xarxes social han tingut molt bon retorn després de saber que poden allargar la temporada una setmana més, si bé remarquen que la decisió d’obrir fins el 28 d’abril es va prendre a principis de temporada i en cap cas respon a la climatologia dels darrers dies.



En el cas d’Arcalís es pot esquiar tant amb el forfet de temporada de Vallnord com amb el de Grandvalira, en el cas dels que van pagar el suplement a l’inici de la temporada. Pel que fa al preu del forfet de dia, és de temporada baixa. L’estació tanca cada dia a les 17 hores.

Pal Arinsal

Pel que fa a l’altre sector de Vallnord, Pal-Arinsal va tancar portes dilluns amb una davallada pel que fa al nombre d’esquiadors, però amb un increment de la facturació. Aquest any ha venut un total de 488.858 dies d’esquí, mentre que la temporada passada va arribar a la xifra de 533.626. Grandvalira encara no ha fet balanç.