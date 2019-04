El fiscal reclama presó condicional per una baralla a Encamp

L’enèsima batussa entre joves va arribar ahir a Corts. La Fiscalia acusa un jove d’un delicte major continuat de lesions doloses i d’un de menor per portar un bastó de fusta de 44 centímetres de llarg el 20 de juny del 2016 i agredir un altre jove de 18 anys a Encamp. El processat va descobrir que algú li havia trencat els vidres del cotxe, així com desinflat les rodes. Va buscar testimonis que li poguessin dir qui n’era el responsable i va anar a preguntar a uns joves amb els quals havia jugat a futbol en el passat, abans d’entrar en presó preventiva per un altre delicte. Tant l’acusat com la víctima, però, va afirmar ahir que l’agressió física la va realitzar la parella d’aleshores del processat. Per aquest motiu, la defensa reclama l’absolució del delicte major de lesions doloses pel que la Fiscalia sol·licita 15 mesos de presó condicional –aplicant l’atenuant de ser menor de 21 anys en el moment dels fets– i una indemnització de 1.500 euros. La defensa, en canvi, un mes de presó condicional per portar una arma il·legal.



«El grup de nois em va dir que sabien qui m’havia destrossat el cotxe, però que no em dirien el seu nom», va afirmar l’acusat, que admet que tant ell com la seva xicota van reaccionar «malament» a les destrosses. Ella va pegar cops de puny i patades a la víctima, tal com va relatar el propi perjudicat, que va denunciar que l’havien insultat per ser d’origen àrab.



Posteriorment, el processat i la noia –menor d’edat aleshores– van marxar a casa seva i, en un relat contradictori de motius, aquest va baixar amb el bastó de fusta. Quan els joves van trucar a la Policia, el processat el va deixar dins del seu cotxe. «El va amagar allà», va afirmar la víctima. Un extrem que va negar l’acusat, que va reiterar que no el va fer servir. «No es pot donar més valor a una declaració que l’altra perquè són totalment oposades», va al·legar la defensa.

Petició de garjola per agredir un jove en un aparcament

Corts va jutjar ahir un altre delicte major de lesions doloses. En aquest cas, l’acusat va assegurar no recordar res dels fets, només que estava a una discoteca de la capital el 8 d’abril del 2017 i que havia begut molt perquè la seva parella l’havia deixat. La víctima, en canvi, va relatar que l’home va interpel·lar-lo a l’aparcament del local d’oci, el va empènyer i va caure a terra de cap. Va patir un trau al front que va requerir punts de sutura. Posteriorment, segons el perjudicat, li va etzibar un cop de puny a la cara que li va partir diverses dents. El fiscal sol·licita 16 mesos de presó condicional per al processat, així com una indemnització per la víctima de 3.000 euros.

La defensa admet que l’empenta i el trau, però nega el cop de puny i, per tant, haver-li trencat les dents. Per sustentar el seu al·legat va comptar amb el testimoni d’una doctora forense, que va posar en dubte les fractures dentals perquè no tenia altres lesions als llavis ni a la boca per l’impacte. Per això, sol·licita rebaixar la pena als sis mesos de presó condicional.