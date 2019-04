La Policia i els Bombers eviten un intent de suicidi

El Cos de Bombers i la Policia es van mobilitzar ahir al carrer Maria Pla d’Andorra la Vella, concretament amb la cruïlla de Ciutat de Consuegra, perquè un home que es trobava sobre d’una teulada d’un edifici va amenaçar amb llançar-se al buit, van explicar fonts d’ambós cossos, que va precisar que estava «desorientat i alterat». Finalment, tot va quedar en un ensurt. Tot i això, l’home, no resident de 35 anys, va ser traslladat a l’Hospital de Meritxell amb una ambulància del SUM, on se li va fer una revisió mèdica, tant física com psicològica.



L’avís a la Policia el va efectuar lala gent que caminava pel carrer en aquell moment. Posteriorment, el cos d’ordre va requerir els serveis dels Bombers a les 11.05 hores. Finalment, els serveis d’emergència van conversar i neutralitzar l’home, que va baixar a peu fins al carrer acompanyat pels bombers. En total, es van desplaçar diverses dotacions dels Bombers, una d’elles amb grua, i dos vehicles de la Policia.



Les fonts del centre mèdic no van voler precisar l’estat de l’home ni si el motiu de la seva conducta era conseqüència de l’alcohol, tal com van indicar alguns testimonis.