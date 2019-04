El temps respecta la diada de Sant Jordi a la Seu

Tot i així, també van despertar interès els llibres relatius a la política catalana i, especialment, a l’actual judici del Tribunal Suprem espanyol contra l’1-O, amb obres signades per Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Cuixart i els advocats Jaume Alonso-Cuevillas i Gonzalo Boye, entre d’altres. Pel que fa als autors pirinencs, entre els llibres més sol·licitats van sobresortir Som de poc parlar (Isidre Domenjó), A peu pels camins del cançoner (Artur Blasco), Pell (Joan Ganyet), L’Alta Cerdanya desapareguda (Sandra Adam) i els nous volums de la col·lecció Viatge universal pel Pirineu (Joan Obiols).

Pel que fa a les llibreries, des de la Purgimon van constatar en declaracions a Ràdio Seu que s’ha consolidat la tendència cap a una gran diversificació. Així doncs, malgrat el major interès pels autors locals i pels supervendes, va fer-se evident que les peticions dels lectors són cada vegada més variades. Entre les novel·les més demanades, hi ha El fill de l’italià (Rafel Nadal), El fibló (Sílvia Soler), Digues un desig (Jordi Cabré) i A cavall del vent (Imma Tubella), ambientada al Baridà i inspirada en la història de la princesa asteca que va viure a Toloriu.

El passeig Joan Brudieu es va omplir novament amb la presència de prop d’una quarantena de parades, que des de bon matí ocupaven el llarg i ample del vial. De tota manera, en l’afluència de visitants enguany va incidir el fet que Sant Jordi arribés just el dia després d’haver acabat la Setmana Santa.

El temps va respectar quasi tota la diada de Sant Jordi a la Seu d’Urgell. De fet, aquest va ser l’element més ben valorat de la jornada tant pels paradistes com pels veïns i els visitants, ja que les previsions apuntaven a la possibilitat de pluja, però finalment només va aparèixer de manera molt puntual i dispersa.

Per El Periòdic

