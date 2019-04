Les vacances escolars i la pluja desllueixen la Diada de Sant Jordi

Sant Jordi és sens dubte una de les festes populars que més agraden. Enguany, però, la Diada es va veure deslluïda per coincidir amb l’endemà de Dilluns de Pasqua i per un cel gris que des de primera hora del matí amenaçava amb pluja. A la plaça del Poble d’Andorra la Vella la propietària de la llibreria La Puça, Anna Riberaygua, va preveure un «Sant Jordi diferent, perquè tot just han acabat les vacances de Setmana Santa i és un dia laborable però els nens encara no van a l’escola». Segons va dir, mai abans s’havien donat aquestes circumstàncies, però amb l’esperança posada en «les ganes de comprar» d’andorrans i turistes, va pronosticar unes vendes similars a les de l’última Diada. Transcorreguda la jornada, Riberaygua va admetre que s’havia «pogut salvar», tot i haver fet «una mica menys de vendes» que l’any passat.

El dia de glòria dels autors

Malgrat que el temps no acompanyava, la plaça del Poble es va anar omplint de curiosos, entre els quals hi havia nombroses autoritats. El cap de Govern en funcions, Toni Martí, va desitjar que «la gent que fa aquest esforç de posar parades puguin vendre i que es puguin llegir molts escriptors andorrans i residents». Tot i assegurar que no tenia intenció de «menysprear» ningú, Martí va reconèixer que volia «saludar especialment» Antoni Morell, ja que el seu clàssic, Boris I, Rei d’Andorra ha estat publicat enguany en edició de butxaca, i a Vicenç Villatoro, per considerar-lo «un dels pioners i precursors a nivell de literatura catalana i andorrana, que sempre ha defensat les institucions» del país.



Editorial Andorra tenia, com és habitual, el seu propi estand i una de les seves responsables va explicar que entre les obres més venudes hi havia Morir a cavall dels vents, escrit a quatre mans entre Jordi Corominas i Llorenç Planes. Uns metres més enllà hi havia el mateix Corominas signant exemplars i va aprofitar l’ocasió per qualificar la seva obra de «puzle on el lector descobreix per si sol qui és el criminal, però fins al final no n’està segur».



Altres autors que van signar durant el matí a la capital van ser Elisabeth Zorita amb el seu llibre ¿Qué ha muerto quién?, Jordi Ganyet i la seva Pell, Robert Pastor amb Ossos i cendres, les converses entre Daniel Armengol i Josep Enric Dallarés a El caminar d’una vida, Eduard Vergara amb No tot es córrer i el director de comunicació del BC MoraBanc Andorra, Gabriel Fernàndez amb les seves Memòries d’un community manager, entre altres. Tot just van treure la ploma, el cel va complir la seva amenaça i va començar a ploure.

Roses per a tots els gustos

Les altres protagonistes de la Diada van ser, evidentment, les roses de tots colors. Diferents floristeries del país van fer un balanç «harmoniós», tot i assegurar que les vacances escolars els havien perjudicat i havien venut menys que el Sant Jordi passat.