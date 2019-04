El MoraBanc presenta una reclamació pel triple final del Saragossa

Un segon pel final. 97-96. Okoye rep un servei de banda i aconsegueix fer un triple impossible. Final del partit. Els àrbitres revisen l’Instant Replay per determinar si la cistella és bona. Diuen que ho és. 97-99. Derrota del MoraBanc Andorra en un duel que havien arribat a dominar amb un avantatge de 17 punts respecte al rival. Però el triple va ser polèmic. Tant és així que el club va presentar ahir una reclamació davant del jutge únic de l’ACB en relació a aquesta darrera cistella en el partit de diumenge passat. Així doncs, l’entitat en demana l’anul·lació. L’escrit argumenta amb imatges de foto i vídeo que l’acció es va produir fora de temps i, per tant, no hauria d’haver pujat al marcador. És per aquest motiu que poc després del partit, el capità de l’equip ja va signar l’acta arbitral sota protesta.

En aquest sentit, el cap de comunicació del club, Gabriel Fernández, va manifestar que «és evident que el cronòmetre no s’activa immediatament, però aquesta no és la nostra reclamació perquè tampoc la podríem fer. Si fas una reclamació d’aquest estil, l’has de fer sobre un fet concret i precís. En aquest cas, és si la jugada ha estat dins o fora de temps. Tal com es va resoldre, està a fora. Independentment de si el crono s’activa a temps o tard, que això forma part del que va passar, la reclamació és perquè la jugada està fora de temps».

D’altra banda, va expressar que desconeixen quan es pronunciarà el jutge únic: «No ho sabem perquè mai hem presentat una reclamació així, no han de trigar gaires dies a pronunciar-se. No sé si serà aquesta mateixa setmana o la setmana que ve. Ara el Saragossa té un parell de dies per fer al·legacions i amb això anem a dijous... potser serà la setmana que ve», exposava. Així doncs, és la primera vegada que el club fa una reclamació d’aquest tipus però no és la primera ocasió en què un error arbitral determina el resultat final d’un partit, només cal recordar el camp enrere del febrer de 2017.

En aquest sentit, Fernández va assegurar que «no podíem recórrer aleshores. En aquella jugada, Llull estava botant la pilota, trepitja el camp, l’àrbitre no ho veu, li passa la pilota a un company, fa un triple, ens empaten, nosaltres tirem després... Després del camp enrere passen moltes coses. Si després del camp enrere, que és un error arbitral, no hagués passat res més, tindries un marge, però és una jugada continuada i aquí ja no es pot reclamar res. És totalment diferent perquè no pots reclamar ni Instant Replay. En el cas del partit de diumenge, sí perquè és una jugada final. No passa res més després i és una jugada que decideix el partit. Sigui cistella o no, el partit acaba allà. Si és cistella bona, ens guanyen. Si no ho és, que és el que nosaltres pensem després de veure moltes imatges que demostren que la jugada no és bona i que són les que hem enviat a l’ACB, hem guanyat».

Des del club són conscients que és complicat que aquesta mena de demandes prosperin «no és habitual, però el motiu de la nostra reclamació és que pensem que tenim raó i que, si l’ACB disposa de mecanismes perquè tu defensis el teu raonament, els has d’utilitzar. Per nosaltres, pel club, per l’afició... Si pensem que hem estat víctimes d’una injustícia arbitral, ho hem de recórrer».

Tot i això, Fernández va afirmar que «hi ha un precedent a Europa i un altre no massa llunyà a LEB, però no són idèntics. Són casos en els quals hi va haver errors com per exemple que a l’hora d’anotar una cistella de tres, que la van donar de dos, i això afecta el desenvolupament d’un partit. Fins i tot, una part d’un partit es va acabar repetint, per tant, sí que pot passar». «Estem a l’expectativa, crec que ho havíem de fer. No podem quedar-nos de braços plegats si, veient les imatges una vegada i una altra, veiem que la cistella ja no és bona», afegia.

Pel que fa a l’últim quart del partit on els rivals van anotar 39 punts, Fernández va apuntar que «d’autocrítica se’n fa però no crec que tingui res a veure un factor amb l’altre. Percebo com un corrent d’opinió que sembla que relacioni les coses que l’equip fa malament al darrer quart, que és evident que n’hi ha unes quantes, amb el fet que això ja faci impossible que tu reclamis. No hi veig una relació. Jo crec que a l’últim quart possiblement no estem al nostre nivell. De la mateixa manera que el Saragossa està excel·lent, perquè està fent una lliga sensacional amb diversos partits resolts d’aquesta manera, per tant això diu molt del nostre rival». «El que no es pot separar de tot l’argumentari és que la jugada és decisiva. Hauríem guanyat si no fos per aquesta cistella», concloïa.