Vinyes debuta a Paul Ricard en el GT Cup Open Europe

Nous reptes sobre l’asfalt dels circuits per a Joan Vinyes. Juntament amb Jaume Font participa al GT Cup Open Europe. Debut en una temporada que arrenca al traçat francès de Paul Ricard, amb l’objectiu de posar a punt el seu Porsche de cara a la resta de campanya, sense renunciar a cap plaça a la classificació.

Aquesta és la primera de les sis proves de què consta el campionat continental. Demà començarà amb dues mànegues d’entrenaments lliures de 60 minuts cadascuna. Aquestes són extra del que és habitual per ser la primera cita de l’esdeveniment. Divendres es realitzaran dues més. Dissabte i diumenge es portaran a terme els oficials i les curses. La normativa marca dues classes en la composició dels equips. Poden compartir vehicle un pilot professional i un amateur (PR-AM) o dos amateurs (AM-AM). Vinyes i Font participaran en aquesta segona. Estaran al volant d’un Porsche GT3 preparat i assistit en carrera per Baporo Motorsport. «Afrontem el primer meeting de la temporada amb només dues jornades de test, no és molt però sí suficient per conèixer les reaccions més radicals del Porsche. Ens queda molt treball per fer, per aprofitar totes les possibilitats que ens ofereix el vehicle i adaptar-lo al 100% al nostre pilotatge», afirma l’andorrà, circumstància que els porta a «millorar les prestacions del Porsche en cadascuna de les nostres competicions». Aquest serà «un treball dur però alhora apassionant».

El nivell de pilots i equips comporta que l’exigència al circuit sigui màxima per ocupar qualsevol de les posicions capdavanteres en cursa. «Donant un cop d’ull a la llista d’inscrits, podem observar que hi ha diversos campions de la Copa Porsche de països europeus i preparadors amb una llarga trajectòria en la preparació de vehicles de la marca alemanya. A part, també tindrem com a rivals a equips amb mecàniques d’altres marques que compleixin els requisits tècnics marcats en el reglament», assenyala Vinyes. A Paul Ricard, «per palmarès, lluitarem per un lloc de la classificació AM-AM».