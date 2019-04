L'Audiència Nacional absol Besolí i Rosell al no veure concloents les proves

La Fiscalia va rebaixar la seva petició inicial de condemna durant el judici, concretament l'11 de març, i sol·licitava finalment cinc anys de presó per Besolí i sis anys de presó per a Rosell, que van quedar en llibertat provisional a la primera sessió del procediment -el 27 de febrer- després de gairebé dos anys en presó provisional.

La Secció Primera de la sala penal de l'Audiència Nacional ha absolt l'expresident del Futbol Club Barcelona, Sandro Rosell, al seu soci Joan Besolí i a les altres quatre persones acusades de delictes de blanqueig en considerar que les proves no són concloents i, davant del dubte, fallen en favor dels processats.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació