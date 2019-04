Presentades vuit llistes per a les municipals de la Seu

Les properes eleccions municipals de la Seu d’Urgell, previstes per al 26 de maig, comptaran amb un total de vuit candidatures per decidir els 17 regidors que conformen l’Ajuntament urgellenc. El Butlletí Oficial de la Província de Lleida va publicar ahir la totalitat de les llistes presentades a la Junta Electoral de Zona de la Seu, que inclouen tant els municipis de l’Alt Urgell com els del Solsonès, juntament amb un ajuntament del Berguedà i sis de la Cerdanya que pertanyen a la circumscripció de Lleida.



Pel que fa a les formacions que actualment tenen representació a l’Ajuntament de la Seu, Junts per la Seu (JxCat), va confirmar que el seu candidat a l’alcaldia serà Jordi Fàbrega, acompanyat als dos següents llocs per Mireia Font i Joan Gurrera. La llista la tancarà, al número 17, l’actual alcalde urgellenc, Albert Batalla, que ja havia anunciat que no opta a la reelecció.



Compromís X La Seu-Candidatura de Progrés (CxS-CP) té novament com a cap de llista Òscar Ordeig. El seguiran als primers llocs Carlota Valls i l’actual portaveu del grup al consistori, Joan Barrera. En aquest cas l’últim lloc de la llista correspondrà a l’exalcalde Joan Ganyet.



Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM) també repeteix candidat a l’alcaldia amb Francesc Viaplana, que té Marian Lamolla i Carlos Guàrdia com a números 2 i 3, en una llista que completa Jaume Betran, primer president de la formació al Pirineu.



La Candidatura d’Unitat Popular (CUP-Amunt) estarà encapçalada per Xènia Antona, seguida de Bernat Lavaquiol i Virgínia Álvarez. Pau Lozano, actual portaveu a l’Ajuntament, serà el número 4.



Quant a les llistes que aspiren a entrar a la corporació, La Seu en Comú Guanyem (LSeC-ECG) es presenta amb Enric Riu, el Partit Popular (PP) amb Pere Chica, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C’s) amb Carolina Castillejo i Vox serà encapçalat per Manuel González, informa Ràdio Seu.