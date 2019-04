El col·legi de psicòlegs endureix l’accés a la professió

El Col·legi Oficial de Psicòlegs d’Andorra ha modificat els seus estatuts tot i que, com ja va apuntar en declaracions a aquest rotatiu el president del col·lectiu, Òscar Fernàndez, no impliquen grans canvis. «El més important és sobre els requisits d’accés a la professió», va subratllar. Tal com recull el text publicat just ahir al BOPA, «cal estar en possessió d’un títol de nivell 4 del marc andorrà de titulacions d’ensenyament superior lliurat o reconegut pel Govern d’Andorra i, tant el primer com el segon cicle d’estudis oficials d’ensenyament superior, han de ser de l’àmbit de la psicologia».

De fet, Fernàndez va explicar que s’ha decidit «elevar el nivell de formació i ser més exigents» perquè amb el Pla Bolonya els graus són de només quatre anys. «No hem tingut cap problema que ens hagi obligat a exigir un grau i un màster en psicologia; simplement hem volgut seguir la tendència que s’està aplicant a la resta d’Europa», va matisar. L’altra modificació consisteix a permetre que una mateixa junta pugui encadenar fins a tres mandats –de dos anys cadascun–, tot superant el límit de dos que hi havia actualment. D’aquesta manera, la junta que presideix Fernàndez, que es troba en el seu quart any de mandat, té la possibilitat de presentar-se una altra vegada. «Hem de plantejar-nos si continuem o no, encara no ho hem decidit i dependrà de les ganes que tinguem de batallar amb el Govern que es constitueixi», va argumentar.

Congelació de les negociacions

Malgrat la insistència del col·legi durant la legislatura anterior per tal de negociar amb el Ministeri de Salut l’entrada dels psicòlegs a la cartera de serveis de la CASS, el president del col·lectiu va admetre que les converses ara estan paral·litzades, «ja que seguim sense resposta de l’Executiu i ara mateix no té capacitat de prendre decisions». Tot i així, tenen clares les prioritats de cara al proper Govern: «Li traslladarem novament la nostra proposta per incorporar-nos a la cartera de serveis de la CASS així com la llei que hem escrit per regular la nostra professió».