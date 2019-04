Afluència constant el primer dia de votacions al consolat espanyol

El primer dia de dipòsit de vot en urna per a les eleccions generals al Congrés dels Diputats i a la Generalitat Valenciana va transcórrer sense incidències destacables però amb molta afluència de gent durant tota la jornada, segons va explicar el cònsol general espanyol a Andorra, Antonio Prats. Tal com ell mateix va recordar, el cens està format per 23.176 residents dels quals van demanar el vot 4.091. Això suposa un 17,60% del total, un percentatge superior a les eleccions del 2016 quan el va demanar un 13%. Al tancament d’aquesta edició, fonts properes a l’ambaixada van afirmar que al llarg del dia ja havien votat unes 700 persones. Per tal d’evitar «errors innecessaris», Prats va demanar als que tinguin dubtes sobre la documentació que cal incloure als sobres, que els duguin oberts perquè el personal del consolat els pugui assessorar. Així, va assegurar «la gent acostuma a oblidar que ha d’incloure una fotocòpia del DNI o passaport i que ha de posar-hi el certificat d’inscripció al cens. Si els porten oberts, al consolat podem salvar la majoria de vots que podrien ser considerats nuls perquè nosaltres mateixos els fem les fotocòpies».



Respecte al vot per correu, disponible des de la setmana passada, el cònsol va xifrar el nombre de paperetes rebudes en gairebé 900. En aquest sentit, va recordar que aquests vots s’envien al consolat després que les persones facin el tràmit a Correus i tenen temps per fer-ho fins al dia 27.



De moment, l’únic partit que concorre als comicis de diumenge amb apoderat de taula al consolat és Unidas Podemos amb Joan Seguí per «resoldre qualsevol dubte» i «garantir transparència democràtica».

Horaris i terminis

Des d’ahir i fins dissabte els espanyols que viuen al Principat i que així ho hagin demanat podran votar a l’ambaixada des de les 9.00 hores fins a les 20.00 h ininterrompudament. «Des de primera hora del matí que això ha estat un degoteig constant de gent. La majoria ha volgut aprofitar abans d’anar a treballar», va detallar Prats.



El diumenge, el dia oficial dels comicis, ho podran fer des de les 9.00 h fins a les 14.00 h. Segons va explicar el cònsol general, hi ha dos terminis d’enviament de vots –tant dels enviats per correu com dels dipositats personalment a les urnes– al Ministeri d’Afers Exteriors a Madrid: l’ordinari, amb les paperetes de dimecres a divendres, i l’extraordinari, gràcies a l’ajornament aprovat per la Junta Electoral Central, amb les de dissabte a diumenge. Aquest termini extraordinari, però, no és nou ja que la Junta també ho va permetre durant les darreres eleccions andaluses i catalanes «per facilitar al màxim que la gent pugui votar».



Malgrat que és impossible saber quin serà el dia que es formaran més cues davant les urnes del consolat Prats va pronosticar que probablement serà dissabte el dia de major afluència.