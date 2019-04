Llovera s’estrena al Circuit de Barcelona-Catalunya

«A part de les sessions algimnàs, la meva participació en les GSeries al volant del Giand ha estat la millor preparació de cara a la RX2», comentava el pilot i recordava que «una vegada acabada l’activitat en el traçat del Port d’Envalira, va començar el treball amb el Proto al costat dels tècnics, tant de PCR Sport com amb Tonino de Guidosimplex». «En l’últim test abans de la competició, vam posar l’accent sobretot a millorar la precisió del sistema de frenada», assegurava. En aquest sentit, aquest any el rival a batre serà «Olivier Eriksson, el pilot suec campió de l’edició del 2018 que tornarà a competir amb nosaltres». «De la resta veurem quines sorpreses es produeixen, encara que em sembla que els joves pilots nòrdics, sobretot, seran els rivals a batre», revelava. La competició comença demà amb la disputa de les primeres mànegues de classificació i l’objectiu és entrar a una semifinal.

El Campionat del Món de Rallycross comença aquest cap de setmana al Circuit de Barcelona-Catalunya que s’ha adequat per a l’ocasió i comptarà amb la participació d’Albert Llovera, que estarà a la graella de sortida per iniciar la seva participació en un certamen al qual dedicarà tots els seus esforços durant aquesta temporada.

Per El Periòdic

