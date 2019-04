El Govern aprova la subvenció de 100.000 euros per al cinema

El Consell de Ministres va aprovar ahir la convocatòria de l’ajut especial per a la indústria cinematogràfica per un import de 100.000 euros que el passat 16 de gener va anunciar la ministra en funcions de Cultura, Olga Gelabert. La particularitat d’aquesta subvenció rau en el fet que s’entregarà íntegrament a un únic projecte. D’aquesta manera, el 23% del pressupost d’ajudes a projectes culturals del 2019, que ascendeix a 439.000 euros, tindrà un únic destinatari i serà del món del cinema.



La convocatòria neix per crear «una línia de suport» cap a la indústria cinematogràfica del país, la qual «ha tingut molta activitat en els últims anys», va precisar Gelabert durant la presentació dels pressupostos de l’Estat destinats a projectes culturals, al gener. D’aquesta manera, l’ajut és un concepte de col·laboració en la preparació o producció d’un llargmetratge cinematogràfic de ficció, documental o d’animació que s’estigui desenvolupant durant l’any.

Amb caràcter andorrà

La data límit de presentació de projectes acaba el dia 5 de juliol a les 14.30 hores i el plec de bases, que es va enllestir a principis de març, estipula els tipus de destinataris que hi poden optar, les despeses subvencionables, la documentació que s’ha d’aportar, els criteris de valoració o el procediment de concessió. Per a l’elaboració de les bases de la convocatòria s’ha consultat al sector, per tal d’ajustar-les a les necessitats reals. Com va anunciar Gelabert, el català no serà un requisit «eliminatori», tot i que formarà part dels criteris que puntuarà a l’hora d’adjudicar el projecte, que en part s’ha de rodar al Principat i ha de tenir un percentatge d’actors andorrans i residents.

Potenciar el sector

Cultura ha constatat en els últims anys un increment de les sol·licituds cinematogràfiques i Gelabert va manifestar que, fins ara, no els hi podien donar resposta «perquè es tracta de produccions que acostumen a ser bastant costoses». En aquest sentit, les subvencions per al cinema s’incloïen en la partida d’ajudes genèriques del ministeri i eren notablement inferiors als 100.000 euros. La ministra va justificar la creació de la subvenció especial posant un exemple del 2018: la més alta va ser de 15.000 euros.