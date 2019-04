La Guàrdia Civil retira un projectil i una granada a la Conca de Dalt

In projectil d’artilleria de 75 mil·límetres i una granada de morter reformada de 81 mil·límetres de les ruïnes d’una torre abandonada situada a la Conca de Dalt (Pallars Jussà). Un veí de la localitat, seguint les indicacions recomanades, va alertar al cos policial i agents del Grup Especialista en Desactivació d’Explosius (GEDEX) que, acompanyats d’efectius de la Pobla de Segur, es van desplaçar al lloc de la troballa. El material, que suposadament s’hauria utilitzat durant la Guerra Civil espanyola, va ser traslladat a una zona segura per analitzar-lo i procedir a la seva destrucció. La Guàrdia Civil recorda que en cas de trobar un objecte amb una aparença sospitosa i que sembli un artefacte explosiu, incendiari o pirotècnic, es recomana no tocar-lo i avisar immediatament al cos policial. A més, afegeixen que és molt útil aportar les coordenades GPS de la seva localització.