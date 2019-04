Tres propostes per remodelar el carrer Doctor Vilanova

El Comú d’Andorra la Vella ha rebut un total de tres propostes al concurs d’idees que va convocar per remodelar la zona del carrer Doctor Vilanova, la plaça del Poble, la Rebés i l’avinguda Príncep Benlloch. Des de la corporació es va indicar que a mitjans d’aquest mes es va fer una primera reunió per veure les propostes rebudes i que els participants es van donar un termini d’unes cinc setmanes per prendre una decisió.



El comú preveu, doncs, que en uns 10 dies es pugui prendre una decisió després d’analitzar els projectes, una tasca en la qual participen tant els consellers de la majoria com els de l’oposició.



Tenint en compte les dimensions del projecte, que també preveu crear un espai públic a la parcel·la que el comú va rebre a Prada Casadet i la remodelació de les places i carrers citats, la idea és poder tirar endavant les obres per fases. El primer que es faria seria la remodelació del carrer Doctor Vilanova i posteriorment s’anirien treballant la resta d’àrees, també en funció de l’equip de govern local que hi hagi un cop passades les eleccions del desembre.



La capital va declarar desert el primer concurs que van convocar, després de les demandes dels arquitectes per fer un pla director.