Batalla admet dubtes sobre els motius reals del retard del GPS

L’anunci de l’ambaixador espanyol a Andorra, Àngel Ros, en què va dir que l’entrada en funcionament dels GPS de l’aeroport d’Andorra - la Seu es retardaria fins a la tardor ha fet que des del consistori urgellenc es comencin a posar en dubte els motius reals que impedeixen l’arribada de vols comercials. «Sempre he estat molt prudent i no he volgut valorar mai els temes tècnics perquè sempre he pensat que la seguretat ha de ser prioritària, però cada vegada es donen unes expectatives que no es compleixen i això genera malestar i una certa incògnita que voldríem dissipar», va apuntar l’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, afegint que «al final tot plegat et fa pensar si és només un tema tècnic o hi ha alguna cosa més». El motiu? «Cada vegada que estem a poc temps que es compleixi un dels terminis donats, es torna a allargar uns mesos més», va indicar, reiterant, això sí, que en cap cas ho vol acabar desvinculant dels temes tècnics.



En aquest sentit va apuntar a una qüestió de voluntat política, fet que va reclamar especialment al govern espanyol i al ministeri de Foment. «Des d’una perspectiva institucional, que és el que hem demanat de forma reiterada, el que cal és que l’aeroport es posi en marxa d’una vegada per totes. I aquí es tracta de voluntat política», va remarcar, insistint que «qui ha de complir és Foment i el govern d’Espanya i no fer-ho és perdre una gran oportunitat per al territori i per a l’aeroport».

Aposta

Batalla va recordar que l’aeroport de la Seu és una aposta tant de la Generalitat com del Govern d’Andorra i va reclamar que «ha de tenir suport des de la perspectiva política del govern de l’Estat». Tot i els entrebancs trobats fins ara i els anys que fa que es lluita perquè la infraestructura pugui acollir vols comercials i tingui un funcionament regular, l’alcalde urgellenc va mostrar cert optimisme. «El GPS arribarà, tard o d’hora arribarà», confiant que «aquesta data sigui la definitiva».



De la mateixa manera va manifestar que des del seu punt de vista fa temps que es podria tenir solucionada la qüestió per permetre l’arribada de vols de fora de l’Espai Schengen.



En les últimes trobades entre la delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, i Batalla o Toni Martí, es va assegurar que en un termini de dos mesos (a comptar des del febrer) el GPS estaria llest. Ara però, es va dir que calia fer vols de prova i esperar fins a la tardor.