Un museu per al ‘pare’ del còmic que vol ser referent a Europa

El lligam entre la Massana i el còmic no s’entendria sense el nom de Joan Pieras. I un cop l’ARCA i el comú han decidit fer el pas definitiu perquè el museu sigui realment un museu, amb totes les lletres, només hi faltava la cirereta del pastís. El colofó el va anunciar ahir el cònsol major, David Baró, durant la inauguració de l’ampliació del museu la Massana Còmic: l’equipament portarà el nom del president de l’ARCA, Joan Pieras. La sorpresa va deixar emocionat i sense paraules (que no és fàcil) l’homenatjat.



«Estic, estic... no sé què explicar-vos. Sí, m’ha emocionat. No et diré que no. No m’ho esperava, mai m’ho hauria pensat, jo sempre he pensat que els altres s’ho mereixen més que jo. El Jan que ha fet tant per a nosaltres, el Blanco, el gran Ezquerra. Jo soc un ‘mindundi’... no m’ho hauria pensat», manifestava després de conèixer la notícia. Però el cònsol es mostrava convençut de la decisió. «Quan parlem del còmic a la Massana, el pare del còmic, l’alma mater, és el Joan Pieras», afirmava, afegint que «s’ho mereix, i tota la Lassana i Andorra entendrà que aquest museu ha de portar el seu nom». I és que amb la jubilació laboral a tocar, encara tindrà més hores per dedicar-les a la seva passió per a les vinyetes. «Sabem que el Joan té alguns secrets guardats a casa seva i que porti el seu nom vol dir que es podrà ampliar més el fons i serà més ric a nivell cultural», reblava Baró.

Espais

La inauguració (que no obertura, perquè aquesta es produirà demà coincidint amb l’inici del saló) va servir perquè Pieras mostrés tots els nous racons que oferirà la instal·lació després de completar les obres que han permès l’ampliació del museu. Fins ara hi havia la planta baixa, on s’hi continuaran fent exposicions temporals, i la primera planta, d’arxiu i tractament documental (ara dedicada a José Maria Blanco). Amb l’ampliació es guanya la planta 2 (batejada com a sala Jan amb una biblioteca especialitzada, una zona de tallers i un espai dedicat al TBO espanyol) i la planta 3, anonemanda sala Ezquerra, amb una zona audiovisual i de conferències i una exposició permanent dedicada al dibuixant Carlos Ezquerra. Segurament aquest és l’espai més entranyable del museu, ja que compta amb l’escriptori on treballava el dibuixant espanyol, amb material que va utilitzar, els seus premis, àlbums, esbossos, figures de marxandatge i altres articles de la seva col·lecció que va cedir íntegrament a Pieras.

Entre els amfitrions, també la persona que s’ha contractat per atendre les visites i fer els tallers, el dibuixant, Marc Huguet, que va detallar que els horaris d’obertura al públic del nou museu són dimarts, dijous i divendres, de 15 a 19 hores i dissabte de 10 a 14 hores i de 15 a 19 hores. Els dimecres els matins, a més, estaran dedicats a fer tallers amb escoles.



El cònsol va destacar que amb la inauguració del museu es compleix amb «un deute pendent». Igualment va remarcar que «amb aquesta inauguració posem en valor la nostra aposta pel còmic», ja que es vol esdevenir un nou referent a Europa, i se suma a la resta d’elements que ha impulsat la parròquia per diferenciar l’oferta turística com Andoflora o l’aposta per la BTT. Pieras es va mostrar satisfet de disposar, per fi, de la instal·lació, recordant el gran salt que ha fet la parròquia en el món del còmic que ha permès que en lloc de ser l’ARCA qui demana l’assistència de dibuixants, «ara són ells els que volen venir».