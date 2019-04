El registre de pisos buits no serà efectiu fins al 31 de desembre del 2021

Les entitats i institucions del país van coincidir a dir que la problemàtica de l’habitatge requeria mesures urgents. En aquest sentit, el Consell General va aprovar el 17 de gener una bateria d’accions per fomentar els nombres de pisos disponibles en el mercat de lloguer. Dissenyada per l’Executiu, la norma inclou la creació del Registre d’Habitatges Buits (RHB), que derivarà en una nova taxa, l’Impost sobre els Habitatges Buits (IHB). Aquest registre, però, requereix un reglament previ que està previst que estigui enllestit el 30 de setembre, va indicar ahir el director general del Departament de Tributs i Fronteres, Albert Hinojosa, durant la presentació del Programa anual d’actuació de l’àrea. Serà a partir del 31 de desembre quan entri en vigor el registre i, dos anys després, quan es comenci a aplicar l’impost. En altres paraules, el cens i l’aplicació de l’impost no seran efectius fins al 31 de desembre del 2021.



Hinojosa no va saber detallar les claus del reglament ni com s’elaborarà l’esperat registre, si bé aquest inclourà els immobles que estan desocupats sense causa justificada durant, com a mínim dos anys, segons dicta la llei òmnibus. En canvi, es va congratular que el departament entregui la disposició el 30 de setembre quan la data límit perquè comencin a computar els dos anys és el 31 de desembre. Respecte al registre, Hinojosa va indicar que «hi ha cert marge per elaborar-lo» i no va precisar quan hi haurà dades exactes d’immobles buits al Principat, que diferents entitats, associacions i experts xifren entre 1.000 i 6.000. En canvi, les dades de què disposa el departament d’Estadística del Govern assenyalen que des del 2010 hi ha prop de 4.000 pisos buits. «Hem de veure com les dades es podran integrar les dades a través de la Comissió Nacional de l’Habitatge», va precisar.

Registre en mans dels propietaris

A falta de les regles que dictin com es crearà i gestionarà el registre, la llei aprovada el 17 de gener indica que són els titulars d’habitatges buits els que s’han de donar d’alta en aquest registre. D’aquest enunciat es desprèn que hi haurà propietaris qui no es registraran voluntàriament per no haver de pagar la taxa. A la vegada, hi ha propietaris no residents que mantenen buits els pisos perquè no els han regularitzat a causa de les imposicions de la Hisenda espanyola.

Des de la Comissió de l’Habitatge, que va celebrar la primera reunió a l’octubre, es va posar sobre la taula la necessitat de disposar de dades al respecte. Els comuns, en aquest sentit, es van mostrar favorables a cedir les dades sobre els lloguers a les parròquies i sobre l’impost d’inquilinat, que permet saber el total de les rendes percebudes en concepte d’arrendament durant l’any dels propietaris. Hinojosa tampoc va precisar si ja han començat a rebre-les per a farcir el registre.

Detalls de l’impost

La base de tributació de l’IHB resultarà del nombre total de metres quadrats de superfície útil que té cada habitatge buit. A més, sobre la base de tributació s’aplica el tipus de gravamen de 5,05 euros per metre quadrat. Com tota norma, hi ha excepcions. Les segones o terceres residències per a ús familiar, de vacances o de lleure estaran excloses de gravamen, així com els domicilis fiscals o socials de subjectes passius i els pisos que estiguin en venda mitjançant una agència immobiliària.