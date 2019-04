Tributs estudiarà la bretxa fiscal per acurar la política d'impostos

El Govern vol saber si el sistema fiscal establert és fort i eficaç i, per això, el departament de Tributs i Fronteres durà a terme el primer estudi de la bretxa fiscal durant el 2019. En altres paraules, compararà la quota impositiva potencial amb la recaptació real, sempre dins del període voluntari, amb l’objectiu que l’Estat eviti un dèficit tributari i pressupostari. «El càlcul d’aquest indicador esdevé bàsic per a fixar la política fiscal de forma adient», va afirmar el ministre de Finances en funcions, Jordi Cinca. Aquest és un dels objectius que ahir va presentar el director general de l’àrea, Albert Hinojosa, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. El pla d’actuació anual inclou la creació de l’oficina del Contribuent, que recllirà les queixes i suggeriments , i la renovació completa de l’oficina virtual de Tributs.



Una altra finalitat que té l’anàlisi de la bretxa fiscal és saber si esdevé pel frau fiscal o a un mer desconeixement del sistema tributari. Tant Cinca com Hinojosa van assenyalar que l’estudi es fa ara perquè «el model fiscal ja està consolidat». Tanmateix, servirà per «iniciar una reflexió» sobre el rendiment del sistema, ja que permetrà definir les polítiques fiscals i avaluar les actuacions del departament.



Respecte a l’Oficina del Contribuent, estarà integrada pel mateix personal de l’àrea i el que es pretén és «millorar l’eficiència i l’eficàcia del funcionament del departament i dels recursos», va indicar Hinojosa. Recollirà les queixes i suggeriments dels tributaris i té la voluntat de millorar la prestació del servei «dins del procés de millora contínua que s’està aplicant», va precisar.



Quant al canvi de la plataforma digital, Hinojosa va anunciar que el període de renovació durarà aproximadament dos anys. Fins ara s’havien implantat «millores puntuals», però que aquest any es començarà un «canvi absolut» per fomentar els tràmits a través de la via telemàtica.

10,4 milions de l’IRPF

Cinca i Hinojosa també van donar detalls de la campanya de l’IRPF del 2018, que va començar l’1 d’abril i que s’allargarà fins al 30 de setembre. El Departament de Tributs i Fronteres ha emès un total de 45.355 propostes de liquidació, de les quals 33.679 són de quota zero, 8.150 amb resultat a pagar i 3.526 a retornar. D’aquesta manera, s’espera que 17.100 persones facin la liquidació i que 7.100 tinguin un resultat a ingressar –per un import de 12,9 milions d’euros–, 5.100 siguin a retornar –2,5 milions d’euros– i 4.900 tinguin una quota zero. En altres paraules, l’Executiu preveu recaptar 10,4 milions provinents de les liquidacions de l’IRPF, a les que caldrà sumar altres acomptes –com les liquidacions de les entitats bancàries. En total, l’Executiu planeja tancar la campanya amb uns ingressos de 32 milions.