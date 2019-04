Terceravia decidirà el seu suport a la investidura el mateix dia de la votació

Demòcrates i terceravia van mantenir ahir la primera reunió de contacte després de les eleccions generals per intentar trobar consensos que permetin tirar endavant la investidura de Xavier Espot com a cap de Govern. El líder lauredià, però, no va comprometre el seu vot amb els Demòcrates tot deixant clar que «la clau de governabilitat no la té terceravia». En aquest sentit, el número u de terceravia va apuntar que no es posicionaran prèviament al debat d’investidura i que, per tant, fins el dia 14 de maig no es coneixerà quin posicionament agafen.

Amb tot, terceravia es va mostrar disposada a escoltar i no descarta cap possibilitat amb la voluntat de donar «seguretat, confiança i estabilitat al país». El que està clar és que un dels punts claus per la formació de Pintat és l’acord d’associació amb la Unió Europea. De fet, aquest seria un dels únics punts concrets que s’haurien posat sobre la taula durant la reunió, amb la insistència del lauredià de tenir clars els avantatges que l’apropament amb Europa pot aportar al Principat. Pel que fa a les possibles concesions tant dins de sindicatura com fins i tot de carteres ministerials, Pintat té clar que la ciutadania li ha donat quatre consellers, el que no li permet ni postular per ser cap de govern ni tampoc per sindicatura i fidel als resultats no vol parlar de possibles intercanvis de cadires.

Investidura incerta

L’escenari fa preveure una jornada d’investidura incerta, en la qual Espot arribarà sense tenir assegurats els suports necessaris per ser cap de Govern com a mínim, en primera volta. Els Demòcrates presentaran un debat proper, intentant buscar el consens, i per tant, amb tots els matisos que puguin dins del seu discurs polític i respectant les línies mestres, per tal d’apropar posicions amb terceravia i liberals. A priori, a nivell programàtic la formació blava i taronja tenen més punts en comú que no pas amb terceravia, però la indecisió també del partit de Gallardo deixa en l’aire qualsevol possibilitat.

Pintat no vol sentir a parlar d’intercanvi de cadires perquè vol respectar el resultat de les eleccions

I és que Espot no és l’únic que segueix endavant amb les reunions postelectorals. També el líder socialdemòcrata, Pere López, continua amb les converses. Ahir ja va tenir una primera aproximació informal amb Josep Pintat, amb qui manté avui una reunió oficial. López necessitaria el suport de liberals i terceravia, com a mínim, perquè la seva candidatura tirés endavant. Una possibilitat gairebé impossible malgrat els esforços del dirigent socialdemòcrata. De fet, López està oferint als partits un acord programàtic de 10 punts bàsics per construir un tripartit que fes fora DA del poder. La proposta passaria, fins i tot, per trobar un nom de consens que liderés la plataforma i que actualment no estigués a les files de cap dels partits. La idea, encara que no desagrada a tothom, es veu gairebé impossible per totes les parts que haurien de formar part del pacte. A més, la idea que Pintat pogués donar suport a López queda força lluny de les possibilitats de terceravia, tenint en compte les diferències programàtiques d’ambdues formacions i el caràcter del lauredià, que se’l coneix per evitar aquest tipus de jugades.

López tanteja Pintat per un tripartit però les possibilitats d’aconseguir els suports necessaris és gairebé inexistent

Com era d’esperar, doncs, tot apunta que Pintat no donarà suport a aquest tripartit plantejat per López a la desesperada per aconseguir formar govern. Els set consellers del PS li han deixat molt complicada la suma d’escons que permetin a López governar i, a hores d’ara, no compta ni amb el compromís ferm dels qui han estat els seus socis a les territorials. De fet, fonts dels liberals veuen «lògic» donar suport a un hipotètic tripartit tenint en compte el pacte que han fet a les parròquies amb el PS, malgrat que també són conscients de la dificultat de l’articulació d’aquesta proposta.

«Cintura política»

El que tenen clar des de terceravia és que l’escenari que s’ha dibuixat després de les eleccions fa necessari trobar consensos. En aquesta línia, el seu cap de llista recordava ahir que «molts grups portaven en el seu programa electoral la necessitat de canviar el sistema electoral» amb la voluntat d’aconseguir una representació més plural. «S’entén que si el volen canviar és perquè les minories tinguin més pes. Sense cap canvi del sistema, el resultat de les eleccions ens han deixat un escenari en el qual és necessari trobar consensos. Caldrà veure ara quina cintura política tenen», va plantejar amb un clar missatge dirigit a López i a la seva capacitat per formar alternativa de govern ara que DA ha perdut la majoria.

En tot cas, els suports segueixen sent una incògnita a hores d’ara i avui les reunions seguiran. DA es troba amb CC, mentre PS explorarà possibilitats tant amb els massanencs com amb la terceravia.

Divergències internes dins dels liberals

El trencament amb els afins a Josep Pintat a mitja legislatura i el següent pacte amb el PS a les llistes territorials ha generat cert malestar a una part dels militants liberals. Tot i que els dirigents dels partit entenen que les opinions diferents són normals en una formació plural, el cert és que la posició que tenen ara els liberals no és fàcil. Si acaben estenent el seu pacte amb el PS també a nivell nacional corren el risc més que probable de donar suport a una investidura destinada a no prosperar. Si del contrari acaben fent confiança a Xavier Espot, també hi ha un sector, més còmode amb el moviment a l’esquerra de la formació, que no ho entendria. I si no es posicionen ni amb uns ni amb els altres, se’ls pot titllar d’immobilisme.