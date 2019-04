El cas s’ha seguit els últims mesos d’una manera força intensa a nivell informatiu a mida que s’anava acostant la data dels dos anys de presó preventiva. El focus mediàtic que suposa la presència d’un expresident de l’FC Barcelona i el rerefons polític que se li ha donat, compartint espai amb el del Procés, va provocar que principalment des de Catalunya l’expectació fos màxima i que es desencadenés una erupció de missatges a les xarxes socials per l’absolució de Sandro Rosell, Joan Besolí i la resta d’implicats. Els relats d’injustícia són els que més van repetir-se.

La rellevància de processar una persona que va ocupar el càrrec de màxim mandatari del Barça, per la significació que ha tingut sempre el club amb Catalunya, va portar a crear paral·lelismes amb el cas dels polítics empresonats i que es troben a l’exili. Així, l’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, tuitejava que Rosell «ha estat dos anys privat injustament de llibertat. L’autora d’aquesta vulneració greu d’un dret fonamental continua impartint ‘justícia’. És la mateixa que va decidir l’empresonament del vicepresident i els consellers».

Els polítics i membres de la societat civil que estan sent jutjats pel referèndum de l’1 d’octubre i els fets que el van envoltar també van aprofitar per piular des de la presó. Referint-se a Rosell i Besolí, Joaquim Forn assenyalava que van ser «absolts després de gairebé dos anys de presó preventiva. Qui els repararà d’aquesta gran injustícia?». Josep Rull posa èmfasi en què «la jutge Lamela, que va decretar arbitràriament la seva presó preventiva, en la que els han mantingut durant gairebé 2 anys, ascendida a magistrada del Tribunal Suprem». Per la seva part, Jordi Sànchez assegurava que amb la sentència «s’ha fet justícia. Enhorabona Sandro i Joan. Us han fet pagar quasi 22 mesos de presó i ara us absolen! Ningú us podrà tornar mai aquest temps robat. Vas ser el primer pres de les clavegueres de l’estat contra Catalunya! Vergonya!».

Suport blaugrana

Institucionalment, des del Barça en tot moment es va donar ple suport a qui fou el seu president. El màxim mandatari culer, Josep Maria Bartomeu, signava un comunicat pel que considera «un acte de justícia», destacant que Besolí va ser «víctima d’aquest empresonament injust». La sentència «no ens rescata de la indignació que sentim» perquè «ningú podrà tornar tot aquest temps de privació de la llibertat». Només espera que els responsables «tinguin la dignitat de reconèixer el seu error amb la mateixa vehemència». Un altre expresident blaugrana, Joan Laporta, que va ser un gran amic però després rival en unes eleccions, assenyalava que «s’ha acabat el patiment... me n’alegro pel Sandro i la seva família. Espero que oblidi al més aviat possible aquesta injusta i terrible experiència i segueixi el seu camí veient les coses bones que té la vida».