Andorra exposa a l’ONU la seva lluita contra la discriminació racial

Andorra va presentar ahir l’informe inicial d’aplicació del Conveni internacional sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació racial davant del comitè responsable de Nacions Unides, el CERD, l’òrgan d’experts independents que supervisa l’aplicació d’aquesta convenció internacional dels estats parts. Andorra va reafirmar el seu compromís en la lluita contra la discriminació racial i el discurs d’odi i va exposar la tasca que es du a terme des de l’àrea de Polítiques d’Igualtat per combatre tot tipus de discriminació. En aquest sentit, la delegació andorrana va relatar el procés participatiu amb la societat civil en l’elaboració del Llibre blanc de la igualtat, que va concloure amb el text legislatiu sobre la igualtat i la no-discriminació. També es va posar de relleu la reforma del Codi Penal que penalitza tot tipus de discriminació així com la incitació a la violència, l’odi o la discriminació.



La delegacio del Principat, amb representants dels ministeris d’Educació, d’Afers Socials, Justícia i Interior, i d’Afers Exteriors així com una magistrada del Tribunal de Corts, va explicar també en la presentació de l’informe les novetats legislatives amb la recent aprovació de la llei sobre la igualtat i la no discriminació i la llei sobre la protecció temporal i transitòria per raons humanitàries que ha permès acollir dues famílies de Síria, així com la llei sobre les mesures de lluita contra el tràfic d’éssers humans i la protecció de les víctimes.

Prevenció, la clau

La delegació va compartir, a més, amb els membres experts del comitè, les polítiques educatives en relació a la formació d’alumnes al voltant de l’educació per a la ciutadania democràtica. Un àmbit que es va impulsar a Andorra durant la seva presidència del comitè de ministres del Consell d’Europa durant el bienni 2012- 2013, i que en el context sociopolític actual pren especial rellevància com a eina fonamental per a la prevenció de conflictes, promoció de la tolerància i el foment de la cohesió social, tal com es va posar en relleu des de l’Executiu a través d’un comunicat.



Un cop finalitzada la participació andorrana, el comitè emetrà un informe preliminar amb les seves recomanacions per millorar l’aplicació del conveni. Aquest text sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació racial de les Nacions Unides va entrar en vigor a Andorra a l’octubre del 2006.