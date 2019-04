L’andorrana Clàudia Riera torna a TV3 amb ‘Les de l’hoquei’

Les noies prenen el poder a TV3. A partir de dilluns que ve, Les de l’hoquei aportarà una mirada diferent, jove, femenina i feminista al món i, especialment, a l’hoquei i a l’esport femení, massa vegades deixat a banda. Set noies amb la seva entrenadora lluitaran perquè el seu club d’hoquei no desaparegui. Entre les protagonistes destaca l’andorrana Clàudia Riera, qui interpretarà a Gina, una de les jugadores. L’actriu escaldenca representarà una antiga patinadora artística que s’incorpora a la disciplina d’un equip a qui els mals resultats semblen haver abocat a la desaparició. Es tracta d’una ficció que vol tocar temes suposadament generacionals, des de la immigració a l’homosexualitat, dues de les companyes de Gina a l’equip d’hoquei són lesbianes.



La trama gira al voltant de la lluita per la supervivència de l’equip, a partir del revulsiu que suposa l’arribada de l’Anna, la nova entrenadora, encarnada per Iria del Rio, amb uns mètodes d’entrenament que xocaran frontalment amb els que aplica la Terrats, l’entrenadora de la secció masculina (Nara Novas).

Resultat d’un TFG

Així TV3, pretén tornar a captivar el públic adolescent que després de l’èxit de Merlí no ha pogut tornar a gaudir de cap altre sèrie similar a la televisió pública catalana.



El director de TV3, Vicent Sanchis, també va voler remarcar com Les de l’hoquei és una sèrie diferent, amb un tret que la fa molt singular: «Té al seu darrera quatre estudiants de Comunicació Audiovisual de la UPF que han vist com un somni, una gran idea, s’ha pogut convertir en una cosa real, una sèrie. Les de de l’hoquei és el resultat de posar en contacte universitat i empresa».



La sèrie neix del talent universitari d’Ona Anglada, Laura Azemar, Natàlia Boadas i Marta Vivet. Van fer el TFG de Comunicació a la UPF amb la Marta Grau (actual coordinadora de guions de la sèrie) com a coordinadora, van rodar un tràiler i el van presentar al pitching del clúster audiovisual el 2016, on va despertar l’interès de les productores i de TV3. Al final el projecte va quedar en mans de Brutal Media, amb Raimon Masllorens.



En el cas del primer capítol, Les noies de l’hoquei fan una acció que es converteix en un vídeo viral a les xarxes socials i a partir d’aquí prometen enganxar els telespectadors. Netflix acollirà la sèrie a nivell mundial.