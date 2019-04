La lletrada de Besolí sosté que «no hi ha compensació» pel dany ocasionat

L’advocada que defensa Joan Besolí en la causa que l’exconseller de Finances lauredià té oberta a Andorra per blanqueig de capitals i organització criminal, Anna Solé, ahir va sostenir en declaracions a EL PERIÒDIC que «no hi ha compensació pels gairebé dos anys que el meu client ha estat en presó preventiva a Espanya; és irreparable tant a nivell econòmic com personal». De tota manera, segons va relatar, Besolí va rebre «amb eufòria» la sentència absolutòria que l’Audiència Nacional va donar a conèixer el passat dimecres i en cap moment va expressar rancor ni ràbia. «És increïble la seva qualitat humana, se sent feliç i agraït, però no ha d’oblidar que ara hem de continuar amb la causa d’Andorra, on és perseguit pels mateixos delictes que al país veí i, com a mesura preventiva, té embargats tots els seus béns», va posar de relleu Solé.

Besolí se sent «feliç i agraït» amb la resolució però continua tenint tots els béns embargats a Andorra

De fet, la lletrada va recordar que aquesta investigació ja estava oberta quan Besolí era a la presó i que la justícia andorrana va demanar diverses comissions rogatòries al país veí per procedir amb les diligències prèvies. «Jo vaig anar més d’una vintena de vegades a Soto del Real per poder fer-ne la cobertura i el proper pas, la setmana que ve, serà presentar la sentència de l’Audiència Nacional a la batlle instructora perquè en tingui coneixement, tot i que és evident que ja ho sap perquè la resolució ha tingut una gran repercussió internacional», va especificar Solé tot insistint que vol anar «pas per pas». Malgrat que sembla difícil que la batlle ho ignori i procedeixi a iniciar el procés judicial, l’advocada va remarcar que encara que arxivés el cas, la Fiscalia podria presentar-hi un recurs.

Valorar altres accions

De la mateixa manera que ja van apuntar els advocats Andrés Maluenda i Pau Molins, Solé va reiterar que «abans de valorar altres accions cal esperar que la sentència sigui ferma». Tot i així, segons va avançar ahir l’ACN, la Fiscalia ja estaria estudiant recórrer-la. L’advocada de Besolí, que des de l’inici va indicar que són els seus companys qui han de decidir com procedir, va explicar que pot reclamar-se una indemnització i inclús recórrer al Tribunal Europeu de Drets Humans.

«Ara bé, per gran que fos la indemnització, no hi ha compensació econòmica, i el dany moral és irreparable», va insistir Solé tot recordant que tant Besolí com l’expresident del FC Barcelona, Sandro Rosell, són empresaris que han estat aturats durant dos anys i acusats de blanqueig de capitals i organització criminal, fet que ha perjudicat tant la seva credibilitat com reputació internacionals. Per exemple, en el cas de l’exconseller de Finances lauredià, gestionava cinc empreses andorranes que va haver d’acabar tancant per la impossibilitat de seguir mantenint-les.

Recuperar la confiança

Després de mesos de desesperació, l’advocada de Besolí va celebrar que «el tribunal hagi acabat salvant la instrucció de la magistrada Carmen Lamela». Solé va admetre que ha estat «valent i objectiu, ja que ha valorat tant les proves de l’acusació com de la defensa per acabar resolent a favor dels acusats» Tot i així, va reivindicar que cal canviar la mentalitat i recordar que existeix la presumpció d’innocència.

Anna Solé: «El tribunal ha estat valent i objectiu, ja que ha valorat tant les proves de l’acusació com les de la defensa»

«Sortosament, he pogut corroborar que la justícia existeix i funciona», va acabar sentenciant Solé sense deixar de recalcar que des del dia de la detenció la defensa tenia claríssim que Besolí i Rosell eren innocents. Malgrat desconèixer els plans del seu client, la lletrada va recordar que ja pot sortir del territori espanyol i que, per tant, és molt probable que vingui a Andorra perquè hi té «els interessos vitals». Pel que fa a Rosell, ell mateix va manifestar que no es pronunciaria sobre la sentència fins que sigui ferma.

Petició per revisar la presó preventiva segons Estrasburg

Després que Besolí i Rosell hagin estat gairebé dos anys en presó preventiva i finalment hagin estat absolts, personalitats del món judicial com la jutge degana de Barcelona, Mercè Caso, reivindiquen que es comprovi «si el poder judicial espanyol compleix en el dia a dia amb els índexs que estableix el Tribunal Europeu de Drets Humans sobre la presó preventiva». De tota manera, Caso també va mostrar-se partidària de crear «jutges de garanties que s’encarreguin, precisament, de controlar l’aplicació de les mesures de presó preventiva».