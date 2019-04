Espot descarta que la majoria d’electors vulgui «un tripartit»

El candidat de Demòcrates, Xavier Espot, va fer balanç ahir de la ronda de trobades amb la resta de formacions que van obtenir representació parlamentària en les eleccions del 7 d’abril i es va mostrar optimista per poder trobar un escenari d’entesa que li doni els suports necessaris per a ser investit i fins i tot, assolir un govern de coalició, si bé va admetre que per ara no tenen cap garantia. De fet, va deixar clar que «el nostre objectiu és poder governar» i considera que «la majoria d’electors no crec que vulguin un tripartit». Des del seu punt de vista, el missatge que es desprèn dels resultats electorals és que «s’han acabat les majories absolutes i cal buscar noves fórmules per a la governabilitat».



Així va deixar clar que la prioritat de DA és «un govern de coalició i treballarem en aquest sentit», remarcant que es prioritzaran els pactes «amb qui es comprometin de manera plena per als propers quatre anys». D’aquesta manera l’entesa no podria ser només amb una sola força, sinó amb més d’una. I és que si va remarcar una idea, va ser que després dels contactes ha vist L’A, terceravia i CC disposats a arribar a acords. «No només volem els suports necessaris per governar, sinó que l’escenari de fragmentació exigeix consensos sense privilegiar un soci per damunt de l’altre», va advertir, afegint que són «optimistes» perquè han vist més predisposició de la que es pensaven de formacions «compromeses amb l’estabilitat».

Sense suport explícit

Si bé Espot no ha pogut arrencar cap suport explícit en les reunions, sí que va afirmar que les tres formacions citades havien deixat «la porta oberta» a donar suport a la seva investidura. «Treballarem per arribar al debat amb suports. És millor arribar podent presentar un programa de govern que no pas un que no saps si acabaràs aplicant», va reconèixer. Tenint clar que els 11 consellers obtinguts els obligarà «a fer concessions» i que no podran aplicar la totalitat del seu programa, el demòcrata considera que «amb liberals, terceravia i CC el punt de trobada és fàcil de trobar». Igualment va apuntar que «no em consta» que les tres formacions «hagin obert la porta a l’altra banda», en referència a un possible suport a la investidura de Pere López. Espot ho veu «complicat» per les divergències entre partits, especialment entre PS i terceravia, «perquè a ningú se li escapa que ideològicament estan una mica més a la dreta que nosaltres».



Amb tot, Josep Pintat, tampoc descartava res de manera oficial després de reunir-se amb Pere López. Tot i que reconeixia que «no s’ha parlat» del tripartit, en tot cas assenyalava que «allà hi faltava una de les parts que no sé si s’ha de donar per fet que hi dona suport o no». El líder de terceravia insistia que «no hem decidit res» i que estan «oberts a escoltar propostes concretes i clares el dia del debat d’investidura».

Línies vermelles

Espot, que va comparèixer al costat de qui va ser la número dos de la llista nacional, Roser Suñer, va deixar clar que no han fixat línies vermelles ni en el repartiment de càrrecs a Sindicatura ni tampoc amb els ministeris o àrees de gestió. Amb tot, va admetre que els costaria cedir la plaça de síndic general (en aquest cas síndica, ja que la seva candidata és Suñer). De la mateixa manera va remarcar que al seu entendre com a mínim haurien de tenir dos consellers en la composició de la sindicatura i que «una sindicatura plural no vol dir deixar fora DA». En tot cas, qui ja ha deixat clar que no vol formar-ne part és terceravia. També va negar vincles entre aquestes negociacions i les propers eleccions comunals, «tampoc a Sant Julià de Lòria».



D’altra banda, Xavier Espot també va tenir paraules de retret per als socialdemòcrates. Va negar que en la trobada no es posessin propostes sobre la taula, i va citar la possibilitat de teixir nous pactes d’estat en temes cabdals com l’acord amb la UE o les pensions i la proposta de fixar un calendari legislatiu que eviti l’acumulació de lleis al final de la legislatura. Igualment es va acusar «d’ancorar-se en el passat» i els va animar a «mirar endavant per garantir el progrés del país». Amb tot va augurar una oposició «vehement».

CC vol saber propostes concretes abans de decidir suports

Ciutadans Compromesos està a l’espera de conèixer les propostes concretes tant pel que fa a la composició de la Sindicatura com del programa de govern dels dos aspirants a cap abans de desvetllar el seu posicionament. Els dos consellers electes de la formació, Carles Naudi i Raul Ferré, es van reunir ahir amb DA i PS i posteriorment Naudi va exposar que «hem escoltat i hem insistit en què volem aportar garanties d’estabilitat». Amb tot, estan a l’espera de propostes concretes. Igualment, tot i que potser no tenen poder per donar una majoria absoluta a cap dels grups, el conseller massanenc va apuntar que els seus dos vots poden ser necessaris per poder tirar endavant acords adoptats per majoria simple. Igualment va remarcar que «el nostre suport anirà a qui garanteixi el màxim de compliment del nostre programa» i va aclarir que les seves línies vermelles són les mateixes que van dir durant la campanya electoral: «una gestió amb un dèficit zero, no incrementar els impostos i una anàlisi molt profunda de la relació amb la UE».