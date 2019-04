La Federació Motociclista confia a omplir tot el Poliesportiu

Tot està a punt per acollir la darrera prova de la temporada del Campionat del Món de la Federació Internacional de Motociclisme d’X-Trial en la qual Toni Bou ja arriba proclamat campió del món.

Avui, a les 19 hores, tots els aficionats podran participar en una firma d’autògrafs amb els millors pilots de l’especialitat i a més de Bou, al Fòrum FNAC, hi assistiran Adam Raga, Jaime Busto i Benoit Bincaz. Així, demà, a partir de les 18 hores tot el públic podrà gaudir de la prova al Poliesportiu d’Andorra, que s’ha preparat per a l’ocasió. En aquest sentit, es preveu omplir les 2.500 localitats disponibles a causa de l’èxit en la venda de les localitats dels darrers dies, ja que les principals ubicacions estan pràcticament plenes i s’han venut més de tres quarts de les entrades.

En aquest sentit, segons va explicar la presidenta de la Federació Motociclista d’Andorra, Natàlia Gallego a EL PERIÒDIC, els treballs «han anat a bon ritme», de manera que ahir es van acabar de pintar les zones i avui al matí només s’han de decorar. «No hi han hagut imprevistos, ha estat tot impecable, està funcionant tot perfecte pel que fa a la venda d’entrades, ja que des de dimarts, ha crescut molt», comentava i destacava que «els diferents sectors estan gairebé plens, teníem molts dubtes perquè feia molts anys que una prova així no es feia a Andorra i no sabíem quina acceptació tindria, però sembla que al públic li ha fet gràcia». «Al final omplirem», sentenciava.

En aquest context, va assegurar que el Poliesportiu «té molt atractiu» perquè tot i ser petit, «serà molt proper». «Hi haurà espectadors que estaran a peu de pista i sentiran respirar al pilot», recordava. «Aquest muntatge requereix feina perquè hem hagut de canviar com es fixen les zones», reitava i afegia que, a causa del pes, «hem hagut de recobrir el parquet i buscar zones que pesin menys que el formigó» i això «ha estat més complicat en comparació a les altres proves del campionat».

Per un altre costat, va voler destacar la importància de la firma d’autògrafs d’avui, perquè «si no tens una entrada VIP, no tens accés als pilots». Així mateix, va indicar que «Bou correrà amb pressió perquè competeix a casa». «Ho donarà tot i ho farà amb espectacles perquè no té la pressió de guanyar el Mundial, pressionarà, però també ho farà Adam Raga, i no hem d’oblidar que està en joc la tercera plaça», concloïa.