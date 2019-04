Grandvalira suma set temporades de creixement

En el seu 15è aniversari, Grandvalira finalitza la campanya de neu amb resultats similars a les xifres assolides la temporada 2017-18. Així doncs, el domini torna a posicionar-se en «números de rècord» pel que fa a la facturació i encadena un total de set temporades seguides de creixement. Així es va informar ahir des de l’estació mitjançant un comunicat en el qual es va destacar que un indicador de la temporada que també contribueix a explicar aquestes dades de facturació positives és l’augment de la penetració en el consum de serveis d’estació com ara la restauració i les activitats d’aventura, fet que consolida encara mes l’oferta global que va més enllà de l’esquí.



Una altra de les xifres que es va destacar que hi ha hagut un total de 143 de 143 dies d’obertura. Així ha mantingut obert el domini esquiable tots els dies previstos en el calendari de la temporada 2018-19. I ho ha fet defensant una campanya d’hivern marcada per la irregularitat de les precipitacions en la que ha nevat poc més de la meitat que la temporada anterior (4’65 metres en comparació amb els 8,36 de l’hivern anterior).

Mercats

Pel que fa al comportament dels mercats, des del domini es va detallar que el mercat espanyol ha presentat un comportament favorable mantenint-se en xifres similars a la temporada anterior, mentre que el client provinent de Rússia ha patit una davallada, entre d’altres motius, per la ferma aposta que ha realitzat aquest país en la promoció del turisme de neu intern cap a destinacions com Sochi, seu dels Jocs Olímpics d’Hivern del 2014. De la seva part, Grandvalira no ha notat un efecte immediat pel que fa al procés polític del Brexit i el mercat del Regne Unit ha anat a l’alça quant a volum d’afluència.



D’altra banda es va detallar que els equips de terreny han acumulat un total de 28.343 hores de màquines trepitjaneu, un indicador que exemplifica el ritme de treball intens i continu per tal de garantir les millors condicions a les pistes. Gràcies a aquesta empenta en el desplegament de recursos humans i tècnics (també pel que fa a la producció de neu de cultiu) l’estació ha pogut oferir una mitjana de 160 km de pistes operatives, sent l’extensió esquiable oberta més gran de la Península al llarg de la temporada.



A més, un dels productes del qual es va indicar una evolució positiva és el Forfet Plus, que compta amb prop de 10.000 clients i ha suposat un 24% més en la facturació en relació a la temporada anterior. Es tracta del passi que permet esquiar a Grandvalira i a l’estació d’Ordino Arcalís, que cal recordar que encara manté obertes les seves pistes fins diumenge.

Quant a les enquestes de satisfacció elaborades per una consultora externa, la nota global de l’estació és de 8,59 sobre 10 que supera el 8,37 de la darrera enquesta.