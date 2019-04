La liquidació del pressupost d’Ordino es retarda per Secnoa

El Comú d’Ordino encara no ha presentat la liquidació del pressupost del 2018 tot i que la legislació estableix que els comptes anuals s’han d’aprovar durant el primer trimestre de l’any posterior. La corporació atribueix el retard a la valoració dels actius de Secnoa després de l’entrada a l’accionariat de Joan Viladomat i a la seva posterior aprovació, que es va produir ahir. Per tant, no serà fins a la pròxima sessió, a finals de maig, quan el Comú aprovi la liquidació del pressupost del 2018.



«Es tracta d’una operativa comptable normal, però important», va exposar la consellera de Finances, Maria del Mar Coma, després de ser interpel·lada al respecte per l’oposició durant el consell del comú, on no va assistir el cònsol major, Josep Àngel Mortes. Coma va afegir que «no volíem que ens passés per alt res perquè la concessió té una durada de 50 anys. No volíem que ningú ens digués que la feina no està ben feta». Aquests actius corresponen a tots els béns que té l’estació, inclosos els edificis i les infraestructures.