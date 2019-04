La Federació Andorrana de Muntanyisme va presentar ahir la 32a Copa d’Andorra de curses de muntanya i, com a principal novetat, la Nit de la Gallina entra a formar part del calendari. És una prova que se celebrarà el 13 de juliol i està organitzada pel C. E. Sanloria. Amb sortida i arribada a Sant Julià de Lòria, la prova puja al Coll de la Gallina durant el vespre.

En aquest sentit, David Molí, vocal de la FAM, va explicar que l’objectiu d’aquest any és «superar el nombre de participants de la darrera edició», en la qual van competir un total de 1.348 homes i 342 dones. Per la seva part, el director tècnic de la federació, Carlo Farrari, va destacar que de les 10 proves, set seran travesses –dues d’elles, maratons– mentre que les altres tres, seran verticals. La VK Vallnord CPA tanca el calendari i serà on es farà entrega dels trofeus. «Aquesta Copa dona als corredors l’opció de fer-se veure en la seva especialitat», comentava i remarcava de cara a la nova prova que «esperem que també atregui el sector ciclista». «Esperem que el fet que sigui de nit els doni molta sort», desitjava.

En aquest context, va aprofitar per recordar que els participants han de comptar amb una llicència federativa, sigui dels països veïns o d’Andorra, i que tots els corredors puntuen, «siguin d’on siguin». «Puntuen els sis millors i, per tant, donem opcions a tots aquells que no fan tot el calendari», remarcava.

Així mateix, pel que fa al fet que l’SkyRace Comapedrosa aquest any no tingui bonus, va assegurar que es deu al fet que «s’ha unificat la categoria» i que, per tant, les curses de primera categoria, «van a rotació». Tot i això, va assegurar que de cara al 2020 «tornarà a ser amb bonus del 100%» perquè «és una cursa molt valorada».

Pel que fa a la participació dels germans Casal a la Copa d’Andorra va remarcar que «serà en funció del calendari». «Hem d’escollir amb tots els nostres atletes, el que està clar és que no competiran a mig gas, sinó que si ho fan, serà a ple rendiment», reiterava. Respecte al circuit Mundial, va explicar que Òscar Casal va estar ahir entrenant al Mont Fuji i que dilluns viatjarà a la Xina per preparar la Yadding.

Per altra banda, la Casamanya Extrem, que se celebra el 16 de juny, i la Vertical dels Isards, que es disputa el 29 de juny, serviran per certificar els seleccionats d’entre 15 i 23 anys de cara als Campionats del Món júnior. «Els joves que accedeixen amb aquests criteris ofereixen molts bons resultats», indicava.

En aquest context, Josep Maria Rossell, de Multisegur Assegurances, va remarcar que «ens sentim molt còmodes donant suport econòmic a la federació» i que «és un gran repte». «Esperem que sigui per molts anys», reiterava, Així mereix, Marta Palau, de Viladomat, va manifestar «que compartir valors i filosofia» i va assegurar que també volen que sigui per molts anys.