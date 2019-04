Clam per a la sensibilitat i la inclusió laboral

Més sensibilitat cap a les persones amb discapacitat i més inclusió, tant en l’àmbit educatiu com en el laboral. Això és el que clama la Federació Andorrana d’Associacions de persones amb Discapacitat (FAAD) i per a reivindicar-ho ahir va celebrar la primera Gala Solidària de les persones amb discapacitat. David Aguilar, també conegut com a Hand Solo, va rebre el Premi Fundació Jacqueline Pradère com a exemple de superació davant les 400 persones que van comprar l’entrada benèfica per 15 euros. La recaptació total anirà destinada a partits iguals a les vuit associacions que componen l’entitat. «Les persones amb diversitat funcional tenen unes capacitats increïbles», va manifestar la presidenta de la FAAD, Anna Parramon, que espera que la gala benèfica tingui continuïtat any rere any.

'Hand Solo’ rep el Premi Fundació Jacqueline Pradère

La federació considera que s’ha fet un gran pas en el país i que la inclusió en el món de l’esport és l’adient. En canvi, creu que en l’educació, sobretot en la segona ensenyança, i en món laboral cal fer un pas endavant. «Les empreses no han de tenir por a contractar persones amb discapacitat. No han de valorar les seves mancances, sinó la capacitat per fer la feina, que la tenen», va afirmar Parramon. De fet, va recordar que la FAAD s’ha reunit recentment amb la Cambra de Comerç per implicar-la i poder arribar a més empreses i societats que es vulguin afegir al projecte inclusiu.

La FAAD vol reeditar anualment la cerimònia i que el 25 d’abril tingui notorietat

En el seu discurs, Aguilar es va recordar de totes aquelles persones que l’han ajudat a seguir endavant i va manifestar sentir-se orgullós «de pertànyer a una societat inclusiva i solidària com la nostra». A més, va reconèixer el paper de les associacions, que demostren que «anem pel bon camí», va indicar. En l’acte també es va alabar l’esforç de la delegació andorrana dels Special Olímpics, que fa poc més d’un mes va viatjar fins a Abu Dhabi a competir als mundials i va aconseguir 12 medalles.

L’acte va comptar amb la presència de l’ONCA, que va interpretar bandes sonores de pel·lícules tan mítiques com Harry Potter o La guerra de les galàxies.



Dia nacional

La gala es va celebrar coincidint amb el primer Dia nacional dedicat a les persones amb discapacitat. No va ser cap coincidència, al contrari: la FAAD vol que el 25 d’abril esdevingui un dia per al reconeixement de les persones amb capacitats diverses i l’acte d’ahir ha estat el primer pas. També es vol donar visibilitat a les entitats que conformen la federació, ja que «hi ha gent que encara no ens coneix», va detallar Parramon.