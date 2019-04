La selecció sub-16 s’estrena contra Kosovo

«Tots dos estan vivint una experiència única, fet que posa de manifest la millora constant de nivell que està duent a terme la base de la federació del Principat», comentaves de la federació i recordaven que «tant González com Acosta saben que estar entrenant a la Ciutat Esportiva Dani Jarque ja és tot un repte, i la realitat és que compten, almenys, en la preselecció dels futurs talents del club blanc i blau».

La selecció està formada pels jugadors de l’ENFAF Cadet Daniel Miguel Cerqueira, Marc Rossell Iker Alvarez, Marc Rodrígues, Eric del Pozo, Youssef Ferreira, Ruben Monteiro, Joan Guardia, Marc De Castro, Hugo Ferreira, Gerard Sola i per Oriol Checa, del Mercantil, Marti Puigsegur, del Cardassar, Ot Remolints, del RCD Espanyol, Xavier Palou i Dani Alonso, de la UE Santa Coloma, Pau Silva del CP Flecha Negra i per Gil Bellavista del Celrau CE.

La selecció sub-16 d’Òscar Sonejee és a Letònia per fer front a una nova cita del Torneig de Desenvolupament de la UEFA i avui s’estrena contra Kosovo. Diumenge jugarà contra San Marino i dimarts s’enfrontarà a Letònia, l’amfitriona del torneig.

Per El Periòdic

