El Rally Dakar, del 7 a 17 gener amb 12 etapes

Khalid bin Sultan Al Faisal Al Saud, president de l’autoritat general d’esports d’Aràbia Saudita i de la federació de motor del país va explicar que «no cal anar a diferents països perquè ho tenim tot». «Tenim molt a oferir com a nació, tenim muntanyes, deserts, rutes ràpides, aigua i neu», destacava.

En aquest sentit, la prova, en la qual ja han confirmat la seva assistència pilots andorrans com Margot Llobera, Jordi Ginesta, Cristian España o Cyril Despres, començarà el dia 5 de gener a Jeddah i conclourà el 17 del mateix mes a Al Qiddiya. Així, els recorreguts es donaran a conèixer més endavant però s’espera una gran espectacularitat a jutjar per les imatges que es van oferir durant la presentació de l’esdeveniment.

La ciutat saudita d’Al Qiddiya va acollir ahir la presentació del Rally Dakar 2020. L’Aràbia Saudita organitzarà la prova durant els pròxims cinc anys després de posar fi a 11 anys de competició per Sud-amèrica.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació