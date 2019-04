L’Encamp, amb bones sensacions en l’entrenament

Segons va explicar el jugador i president del club Javi Borrego, «el viatge ha anat genial i hem entrenat amb molt bones sensacions». «La pista és una bombonera, hi haurà un ambient calent i esperen 500 participants en el partit de la tarda», destacava. H

El CV Encamp va entrenar ahir Pavelló Raúl Mesa de Benidorm on a partir d’avui es disputa la fase final de la Primera Nacional Masculina amb les places per l’ascens a la Superlliga 2 en joc. A més, també es juguen el títol de la competició. En aquest sentit, avui a les 12 hores juguen contra el Grupo Laura Otero i a les 19 hores ho faran contra els amfitrions, el Benicolchón Playas Benidorm.

