El nombre d’agències immobiliàries creix tot i la falta d’habitatges

El nombre d’agències immobiliàries va créixer durant el primer trimestre de l’any tot i la falta d’habitatges de lloguer. Concretament, hi ha 63 negocis més d’activitats immobiliàries i de lloguer, així com de serveis empresarials, i en l’actualitat n’hi ha 2.460, una xifra que suposa un increment del 2,6% en comparació amb l’últim trimestre de l’any passat i un 9,4% més (212) respecte al primer trimestre del 2018, quan hi havia 2.248. En total, els primers 90 dies de l’any es van tancar amb 9.281 establiments actius inscrits en el Registre de Comerç i Indústria, la qual cosa representa un increment de 111 establiments en relació amb els 9.170 registrats a finals del 2018, El creixement de l’últim any se situa en el 4,3%, ja que en els últims 12 mesos s’han donat d’alta 381 negocis, va indicar ahir el departament d’Estadística.



A més d’analitzar els establiments inscrits, Estadística ha desglossat les dades per noves altes. En aquest sentit, les xifres encara mostren un increment superior, ja que es van donar d’alta 93 negocis amb activitats immobiliàries i empresarials durant el primer trimestre del 2019, un 34,8% més en comparació amb el quart trimestre del 2018. La variació interanual, però, és zero, ja que durant el primer trimestre del 2018 també es van registrar 93 establiments. Per contra, es van donar de baixa 30 establiments durant els 90 primers dies de l’any, el que suposa el 25% del total de baixes registrades. Només un sector va abaixar més la persiana: el del comerç i reparació de vehicles, amb 45 negocis.



El sector que va créixer més durant el primer trimestre va ser el de l’agricultura, la ramaderia, la caça i la silvicultura, que amb tres nous establiments (+4,1%) en suma 51.

Concentració dels negocis

Set de cada 10 negocis se centralitzen en tres sectors d’activitat, encapçalats pel comerç i reparació de vehicles de motor, que suma 2.929 establiments. En segona posició se situen les activitats immobiliàries i de lloguer, així com serveis empresarials, que superen al sector hoteler, que suma 1.044 negocis, set mesos que fa tres mesos i 13 més que fa un any.

Els permisos de treball fronterer augmenten un 11,5%

Les autoritzacions d’immigració en vigor el 31 de desembre del 2018 van ser 45.440, el que suposa un augment del 2,8% respecte al 2017 (44.206). L’augment més significatiu rau en els permisos de treball fronterer: van créixer un 11,5%, passant de 1.437 a 1.602, va indicar ahir el departament d’Estadística. La problemàtica de l’habitatge ha provocat que no residents es mudin a la Seu d’Urgell, on els lloguers són més assequibles.

Els permisos de residència i treball van arribar als 35.357, un creixement del 2,6%. Es van expedir 8.138 de residència simple, el que suposa un increment de l’1,5% respecte al 2017. A més, es van concedir 175 les autoritzacions temporals per a empreses estrangeres, un 52,2% més que el 2017.

El 51,3% del total de permisos són per a espanyols i un 23,5%, per a portuguesos. Un 64,2% de les autoritzacions en vigor es concentren en el tram de 26 a 59 anys, és a dir, en persones en edat de treballar. Al llarg del 2018, el nombre d’autoritzacions inicials va ser de 4.912, (+5%), i el nombre de baixes es va situar en 699, un 9,9% més respecte a l’any anterior.