Quines són les professions més valorades en el mercat laboral de l’actualitat i el futur?

En aquest precís instant en què vostè es troba llegint aquest text, probablement des d’un suport tecnològic com són l’smartphone o l’ordinador, altres milions de persones també es troben fent ús d’aquests aparells tecnològics que, de ben segur, requeriran una actualització del software (programari), si no de l’aparell en si. I d’aquests milions de persones en ús de les seves eines, una bona part, també comptada per milions, està efectuant una compra-venda o intercanvi. Aquestes magnituds fan imprescindibles un gran volum de persones - i el que no són persones - treballant per enllestir nous models, noves aplicacions, nous productes... Que impedeixin la roda aturar-se. Vist això, és molt senzill respondre a la pregunta sobre quines professions són les més demandades en el mercat laboral. Aquesta és la conclusió que el portal d’oferta i cerca de treball Infojobs ha extret de l’informe que realitza cada any.

La xarxa social professional per excel·lència, Linked’in, que connecta milions de professionals amb altres tantes empreses, publica anualment un informe en què detalla quines són les especialitats més cercades en el món dels negocis. Aquest 2019 encapçalen la llista l’analista de dades, el site reliability engineer (combinació entre enginyer de programari amb operador TIC i una assegurador de la qualitat) i la d’executiu de comptes.

Ara bé, la resposta varia en funció de qui efectua l’estudi. Una altra publicació també resultant d’una empresa del sector de cerca i oferta de feina, en aquest cas més centrada en els recursos humans com és el Grup Adecco, conclou que la professió més demandada aquest any 2019 és la d’electrical engineer. Així ho anuncia a Los más buscados, on també se situa en el top de la llista els treballadors «teleco» i especialistes en «cloud» (núvol).

Analista de dades, arquitecte de la informació, expert en analítica web, programadors per a mòbil, ciberseguretat, enginyer de software... Aquests són els llocs de treball nascuts en els darrers anys i que més es demanen en l’actualitat i en el futur més proper. S’escolen entre aquestes professions modernes aquelles que tradicionalment han estat millor valorades, com són les d’advocat i qualsevol perfil relacionat amb el comerç i les finances.

El darrer estudi internacional en aquest sentit, elaborat per l’Organització de Cooperació i de Desenvolupament Econòmic (OCDE) situava les «ciències socials, el comerç i el dret» entre els estudis terciaris més apreciats en el mercat laboral, amb un 27%, seguits per les «enginyeries, indústries de transformació i de producció» amb un 18% i «l’ensenyament i les ciències de l’educació» en el tercer lloc amb un 13%. Aquest darrer informe, datat del 2016, ha quedat, mai millor dit, clarament obsolet.

Els diferents estudis, malgrat variar el lloc de les professions més valorades, sí coincideixen en situar aquelles relacionades amb la tecnologia i la comunicació al capdavant de qualsevol altre camp. A més, totes elles assenyalen les virtuts que les empreses tenen molt en compte a l’hora de fer una contractació, com ara la creativitat, la capacitat de persuasió, de col·laboració, l’adaptabilitat i el saber aprofitar el temps al màxim.

I aquestes professions tan valorades dins del mercat laboral, també són les millor pagades? Doncs, si bé les retribucions que reben els perfils fins ara esmentats són prou satisfactòries pel fet que es tracta de professionals que sovint són escassos o bé que compten amb un molt bon currículum, no són les millor pagades. Segons els estudis, entre els treballadors amb més ingressos per la seva feina hi ha els matemàtics, els enginyers informàtics, els físics, els optometristes i, en el primer lloc i d’acord amb el què anuncien diferents informes, els dentistes. Estàs plantejant-te de nou el teu futur professional?

La multidisciplenarietat i les llengües, les claus de l’èxit

No és un secret i des de l’explosió de la globalització amb l’aparició d’Internet es parla de la gran importància de les llengües per als professionals que cerquen una posició professional avantatjada. A aquest requisit s’ha sumat, amb la crisi econòmica (o l’ànsia empresarial per escatimar recursos), la necessitat de sumar competències i la capacitat de ser multidisciplinar. Així doncs, els perfils mes valorats seran els d’aquelles persones que, per exemple, a més de desenvolupar programari, sàpiguen vendre al públic la seva feina.

