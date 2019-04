Només val guanyar

El BC MoraBanc Andorra visita avui la pista de l’Iberostar Tenerife a les 20.30 hores, hora andorrana, per disputar un duel en el qual els del Principat han de guanyar si volen seguir amb possibilitats de jugar els play-off de la Lliga Endesa. A més, l’equip també ha d’aconseguir la victòria perquè una derrota suposaria un fort cop moral i una quarta derrota consecutiva podria afectar greument els ànims del vestidor. Els d’Ibon Navarro es trobaran a un Iberostar Tenerife motivat, un conjunt que està a punt de jugar la Final Four de la Champions League. Tot i això, a la lliga domèstica van encadenar vuit derrotes consecutives, encara que la ratxa es va trencar el passat dimecres, quan van ser capaços de vèncer al Divina Seguros Joventut. Al partit de la primera volta, al Poliesportiu, els tinerfenys van trepitjar als andorrans amb un gran paper de l’extricolor Colton Iverson.

Els rivals arriben amb el dubte de Davin White i sense Juessar mentre que els de Navarro no poden comptar ni amb David Walker ni amb Oliver Stevic. En aquest context, el tècnic va explicar que «és normal que l’equip hagi estat una mica trist després dels darrers resultats, no pot ser d’una altra manera, però el treball dels darrers dos mesos està sent molt bo i segueix sent-ho». «L’objectiu és estar al nostre millor nivell», reiterava i afegia que «la millor medicina per a tot això és guanyar». «Hem fet un bon anàlisi dels errors i autocrítica», comentava i subratllava que «si volem guanyar, haurem de ser molt intel·ligents en defensa perquè ens enfrontem a un equip que es passa molt bé la pilota, en això és dels millors que hi ha». «No parlem de play-off ni de finals, l’equip pensa a guanyar el següent partit, res més», sentenciava. D’altra banda, Rafa Luz, va indicar que «l’equip està bé i amb il·lusió, queden sis jornades i encara tenim moltes possibilitats perquè depenen de nosaltres mateixos».

Desestimat el recurs del MoraBanc

El Jutge Únic de competició de la Lliga Endesa va desestimar ahir la reclamació del MoraBanc sobre la cistella que va decidir el partit contra el Tecnyconta Saragossa.

La resolució argumenta que el jutge «no ostenta ni competència, ni capacitat per rearbitrar partits» i no entra a valorar si les proves presentades demostren que hi va haver un error arbitral decisiu donant validesa a la cistella d’Okoye.

Així, El MoraBanc Andorra continua mantenint que la jugada es va produir fora de temps i per aquest motiu, presentarà recurs davant del comitè d’apel·lació de la Federació Espanyola de Bàsquet, tràmit que s’ha de realitzar abans de 10 dies hàbils.