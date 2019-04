Torna el TIM Andorra sense el Joan Alay ni el Poliesportiu

El torneig TIM Andorra torna aquest cap de setmana i ho fa sense poder gaudir ni del Poliesportiu ni del Joan Alay, ja que les instal·lacions acullen la darrera prova del Mundial d’X-Trial. Per aquest motiu, els organitzadors s’han hagut d’espavilar i com a principal novetat, compten amb cinc noves pistes com són les de l’escola Àgora, l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Ordino i del Perecaus de Canillo.

En total, en aquesta primera fase, prendran part del torneig 167 equips en categories pre-mini, mini, pre-infantil i infantil, és a dir 2.102 jugadors, a més de 1.000 acompanyants i 60 àrbitres i auxiliars. En la segona fase, que se celebrarà del 24 al 26 de maig, 90 equips infantils i cadets prendran part d’aquesta important competició reconeguda per la FIBA. En aquest sentit, la Federació Andorrana de Bàsquet, va destacar ahir durant la seva presentació les 250.000 pernoctacions que acumulen en els 12 anys de competició. Manel Fernández, president de l’entitat, va destacar la importància de l’esdeveniment però va demanar «implicació perquè es pugui seguir fent», després de la problemàtica per no poder disposar del Poliesportiu.