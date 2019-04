La Gala Solidària de la FAAD se celebra sense Autea ni Amida

La primera Gala Solidària organitzada per la FAAD no va comptar amb el suport ni la participació de dues de les vuit entitats que formen la federació. Amida i Autea van decidir no prendre-hi part en no compartir ni les motivacions ni els objectius de l’acte. La presidenta d’Amida, Agustina Grandvallet, es va mostrar molesta amb el fet que «m’ho vaig trobar tot fet, no vam poder decidir» sobre l’organització de l’esdeveniment i alhora va qüestionar que es fes pagar l’entrada a la gala per recaptar diners. «Això de recaptar diners, ja ho fan les associacions. Si la FAAD ho fa, quin sentit té que els socis paguin la quota de l’associació? I si no tenim socis, les associacions desapareixeran», va advertir.



Grandvallet considera que el paper que hauria de jugar la FAAD hauria de ser diferent. «No volem posar pals a les rodes, però volem fer les coses com cal. A més de festes pensem que es podrien fer moltes altres coses com conferències o formacions», va apuntar, recordant que «la federació també té una tasca de sensibilització».



Un altre dels punts qüestionats és el fet que s’anunciés la voluntat de crear un dia nacional de la discapacitat. En aquest cas, tampoc la presidenta d’Autea, Inés Martí, comparteix la proposta. «No entenem per què s’ha de celebrar un dia nacional si ja n’hi ha un d’internacional», va exposar.



Martí va exposar dos motius més per no participar a la Gala. «Tenim una visió diferent de la manera de fer les coses. La nostra línia és la de fer accions de formació, estudis i divulgació i no tan recaptatòries. En el nostre cas busquem el finançament a partir de projectes i si una empresa o entitat vol col·laborar econòmicament ho agraïm moltíssim, però és una iniciativa d’ells». Igualment va remarcar que són partidaris de «superar el terme discapacitat. Des d’Autea treballem per canviar la visió que es té de les persones autistes i parlem de capacitats». Cap de les dues entitats rebrà els diners corresponents de la recaptació.

Respecte

Malgrat admetre que no s’han sentit còmodes amb aquesta iniciativa, Martí va subratllar que «respectem absolutament les iniciatives de la FAAD i en cap cas diem que no facin les coses bé. ».En canvi, Grandvallet sí que va obrir la porta a replantejar-se el seu lloc a la FAAD pel desacord amb la gestió.