Tirolina revitalitzadora

Camprabassa va celebrar dijous al vespre l’assemblea general d’accionistes en la qual es van tancar els comptes del 2018 i es van donar alguns detalls de com es vol tirar endavant el projecte que ha de permetre construir una tirolina gegant que es busca que sigui la nova atracció estrella, permeti guanyar visitants i canviï la tendència de pèrdues que acumulen els comptes any rere any.



Fonts de la corporació van indicar que en l’assemblea es va informar de la creació d’una nova societat amb un capital de 5,5 milions d’euros i que serà l’encarregada «de la construcció i la gestió» de la tirolina. L’ens estarà participat en un 60% pel comú, un 30% per un inversor privat (que tot sembla indicar que seria la constructora que duria a terme les obres) i un 10% per Camprabassa. Un cop constituïda la societat, la previsió és posar a la venda 10.000 participacions a un preu de 550 euros perquè hi hagi l’opció que entrin petits inversors. Les fonts consultades van detallar que fins ara dos bancs i diverses empreses de la parròquia ja s’han mostrat interessades en poder adquirir accions.



L’atracció tindrà sis línies paral·leles i connectarà la cota 2.000 amb les 1.600. Des del comú s’assegura que és la «més llarga i alta del món en la seva categoria» i els usuaris podran regular la velocitat, arribant a un màxim de 100 quilòmetres per hora. Segons els estudis fets per la corporació, es preveu que com a mínim es puguin assolir unes 90.000 baixades a l’any. Cal tenir present que la principal atracció del parc actualment, el Tobotronc, fa entre 120.000 i 125.000 viatges anuals.



Les mateixes fonts van exposar que els usuaris que comprin el tiquet per pujar a la tirolina juntament amb l’entrada al parc, cada baixada tindrà un cost de 6 euros. En canvi, si es compra només una entrada per a aquesta atracció, el preu s’incrementa fins als 18 euros.

Oposició

El conseller de la minoria d’UL, Rossend Duró, considera que si bé el projecte «és bo», caldria abans que res explicar-lo a la ciutadania. «Cal fer una reunió de poble i explicar la iniciativa. Fa falta ser més transparents abans de decidir res», va assegurar, celebrant, això sí, que «hi hagi gent que cregui en Naturlandia».



Duró es va mostrar sorprès, en canvi, pel fet que la nova aposta de dinamització del parc que vol desenvolupar el comú es faci entre la cota 2.000 i la 1.600. «Quan es van presentar a les eleccions sempre deien que la seva voluntat era baixar activitats a la cota 900 per donar més vida al poble», va recordar. Igualment, va qüestionar la voluntat de crear una nova societat i el fet que no s’hagi concretat d’on sortiran els diners que la corporació preveu aportar a la nova societat. «Si no tenim el pressupost del 2019 aprovat, d’on sortiran els diners. No sabem ni si els tenim», va manifestar.



Comptes

Un altre dels temes que es van tractar en l’assemblea va ser el tancament de comptes del 2018. El parc va registrar unes pèrdues de 380.000 euros que s’atribueixen al mal temps dels mesos de juliol i agost. Les fonts comunals van explicar que es tracta dels dos mesos que registren més facturació, però el mal temps va fer que dels 62 dies previstos d’obertura, tan sols n’estiguessin operatius 14.



El punt fort dels números es va donar en la situació d’endeutament. Els responsables de la societat van remarcar que mentre el 2015 el deute se situava en 11,1 milions, a finals del 2018 s’havia reduït fins als 8,3 milions. A més, segons les previsions del pressupost 2019, aquest any s’hauria de tancar encara amb més reducció, deixant-lo a 7,7 milions. L’altre objectiu del pressupost 2019 és poder assolir beneficis abans d’amortitzacions i pagaments d’impostos.



Davant d’aquests números, el conseller de la minoria va remarcar que «no són uns números brillants», però va destacar que «estan reduint deute». De la mateixa manera va remarcar que es va poder constatar l’aprovació amb retard dels comptes 2017, mentre que els del 2018 també han quedat pendents d’aprovació, ja que durant l’assemblea només es va informar dels números i ara es disposa de dos mesos per aprovar-los. «A poc a poc, segons el criteri del comú, sembla que el parc va tirant endavant», va manifestar, sense fer més valoracions.