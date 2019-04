Vall Banc tanca el 2018 amb uns beneficis de dos milions

Vall Banc va fer públic ahir els resultats del 2018, unes xifres que reflecteixen una inversió de més de deu milions i un benefici de dos milions. L’entitat ha conclòs l’exercici amb actius gestionats per valor de 2.066 milions d’euros, 607 milions en dipòsits i 390 milions en inversió creditícia, i el capital regulador assoleix els 122 milions. La ràtio de solvència del banc s’ha consolidat en un 28,61% (la solvència en la nova normativa andorrana homologable a l’europea se situa en 23,30%, un rati superior a la mitjana de bancs europeus) i la de liquiditat s’ha incrementat fins al 59,65%.



Segons es va remarcar en un comunicat, aquests estats financers «són el reflex de l’esforç necessari per executar la visió estratègica de l’entitat: oferir un Wealth Management amb potència internacional i un servei d’easy banking–banca país simple i eficient». Des de l’entitat reivindiquen a més la inversió en projectes com la renovació de les oficines centrals (de plaça Rebés i carrer de la Unió), la transformació digital dels serveis de Wealth Management i aliances internacionals.



També destaquen els acords «per oferir un servei independent, transparent i de màxim nivell internacional que s’han posat en marxa aquest 2018» i en subratllen el signat per fer que Vall Banc sigui la primera entitat del sud d’Europa a utilitzar Aladdin per millorar la gestió de les carteres, el control del risc i la capacitat d’anàlisi de l’entorn.



Igualment, remarquen «el compromís amb la societat i les activitats realitzades a Andorra». Així, posen en relleu l’aliança amb l’Associació Andorrana contra el Càncer i el fet que Vall Banc també ha donat suport a diverses modalitats d’esdeveniments esportius, com el World Padel Tourt. Conclouen, a més, que han signat els anomenats Principles for Responsible Investment de l’ONU, per una inversió responsable amb el medi ambient.