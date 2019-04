Bou, Raga, Busto i Bincaz s’apropen a l’afició

El Poliesportiu està a punt per acollir la darrera prova del Campionat del Món d’X-Trial que se celebra avui. Serà en una competició en la qual Benoit Bincaz i Jaime Bustóolluitaran pel tercer lloc de la general mentre que Toni Bou i Adam Raga intentaran proclamar-se guanyadors de la prova. En aquest sentit, abans de la competició, els quatre pilots es van apropar ahir a l’afició amb una firma d’autògrafs a l’FNAC.

Bincaz va comentar que «tinc moltes ganes de començar» i de «lluitar pel podi». D’altra banda, el seu rival, Busto, va assegurar que també té moltes ganes. «Fa temps que entrenem molt però està molt complicat i intentarem donar el màxim espectable possible», remarcava i assegurava que «volem fer gaudir el públic d’Andorra, que és especial i coneix el trial». «Segur que gaudirà molt, intentarem fer el millor show possible», afegia.

En aquest context, Raga, que ja té assegurada la segona posició del campionat, intentarà imposar-se al ja campió del món, Toni Bou. «Estic molt content de disputar la cursa a Andorra, és a prop de casa i és important, estic content de com ha anat la temporada i seria fantàstic acabar-la amb una victòria», manifestava i afegia que «m’agradaria que tingués continuïtat i que cada any la poguéssim tenir aquí com la d’outdoor».

Per la seva banda, Bou va indicar que «estic súper content de veure la darrera cursa a Andorra». «Vull fer gaudir el públic i competir davant dels amics i gent coneguda, fent una mica d’espectacle», subratllava i remarcava que «esperem que es venguin entrades». «Tenint el títol decidit, vull que la gent gaudeixi i que la prova no sigui per un any, sinó que per molts més», concloïa el pilot resident.