El CV Encamp es complica anar a les semifinals

El CV Encamp es va complicar ahir l’accés a les semifinals després de perdre el segon partit contra el Benicolchón Playas Benidorm amb un resultat de 3 a 0. En aquest sentit, els andorrans van sortir a la pista tocats físicament en el segon duel, de manera que el primer set el van perdre per 25 a 20 i el segon per 25 a 15. En el tercer, els andorrans volien intentar la remuntada i van augmentar el seu ritme de joc però finalment els amfitrions es van imposar per 26 a 24 i els encampadans van sumar un resultat que els pot passar factura.

En aquest sentit, en el primer partit de la jornada contra el Grupo Laura Otero - AD Voleibol Miajadas, els andorrans van guanyar per 3 a 2 i van sumar dos punts. En un partit molt llarg i que sens dubte els va passar factura, van guanyar el primer set per 25 a 23 però després es van veure superats en dos sets consecutius dels rivals, que van aconseguir un 27 a 25 i un 23 a 25. Tot i això, els del Principat van aconseguir empatar amb autoritat amb un 25 a 19 a l’electrònic. Finalment, al tie-break, els andorrans es van emportar la victòria firmant un darrer 15 a 12.

A la taula, els amfitrions se situen en primera posició amb tres punts mentre que els andorrans són segons amb dos i el conjunt de Miajadas en té un. Per tant, per poder classificar-se per a les semis i obtenir una plaça per a la final que els donaria l’ascens a la Superlliga 2, només tenen una opció i és que el Benidorm s’imposi clarament als extremenys avui a les 11 del matí. Així, si el resultat fos favorable al Miajadas, els andorrans veurien anul·lades les seves opcions i haurien de jugar per al cinquè i per al sisè lloc.