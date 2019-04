L’altra cursa de fons de Josep Roig

Després de la campanya electoral, el millor és una cursa de muntanya de fons per reiniciar la ment. O això és el que creu l’excandidat de Progressistes-SDP a cap de Govern, Josep Roig, que el cap de setmana passat va disputar la Marxa de Resistència Cap de Creus, de 87 quilòmetres i, amb un temps de 13.21,18, va aconseguir acabar en 32a posició de la general. Ara, disputarà l’Eufòria dels Cims, la cursa més dura de l’Andorra Ultra Trail.

«La cursa va anar força bé tenint en compte el meu nivell amateur, tinc més temps per córrer que no per fer espeleologia», comentava i assegurava que la va fer «per guanyar velocitat en pla, perquè sempre faig muntanya». «És una cursa que se situa en un moment de vacances en el calendari i a dos mesos de l’Eufòria dels Cims, una prova que és una aventura perquè no està marcada», indicava.

Així, va assegurar que «són curses que em permeten desconnectar, sempre he compaginat el món de l’educació i la política amb l’esport». «Tinc coses al cap i em serveixen per seguir afrontat els desafiaments que em posa la vida de manera renovada», afegia.

Roig va córrer després de 15 dies de campanya. «M’ha servit per acabar de fer aquest trencament que era necessari després de la campanya, ara afronto el futur amb ganes i empenta», explicava i afegia que «l’esport et dona lliçons d’humilitat, serveix per afrontar reptes familiars, professionals i polítics i per no abaixar mai els braços».