Creix el volum de vehicles a la xarxa viària de Lleida

El volum de vehicles que circula per la xarxa viària de titularitat de la Diputació de Lleida va registrar un lleuger increment l’any passat, segons es desprèn del Pla d’Aforaments de les carreteres del 2018 del qual es va donar compte ahir en el Ple de la diputació lleidatana. En concret, va passar de 130.488.667 vehicles per quilòmetre del 2017 als 131.831.683 de l’any passat. La intensitat mitjana del 2018 va ser de 475 vehicles al dia, és a dir, 10 vehicles al dia més que l’any anterior. En canvi, el percentatge de vehicles pesants va disminuir, passant del 3,94% de l’any 2017 al 3,56% del 2018. La carretera LP-9221 de Lleida a la Portella va ser la via amb més trànsit, amb una mitjana diària de 5.997 vehicles.



Aquest Pla d’Aforaments de les carreteres de la xarxa viària local de titularitat de la Diputació de Lleida permet disposar d’una base de dades individualitzada per conèixer la intensitat del trànsit i la seva evolució en totes i cadascuna de les vies que integren la xarxa local durant un període de temps. Les dades s’analitzen de manera estadística i serveixen per conèixer l’evolució dels nivells i tipus de trànsit a totes les vies. Si la carretera més transitada va ser l’LP-9221, la que menys trànsit va suportar va ser l’L-522, que uneix el Congost d’Erinyà amb la Pobla de Segur, amb una intensitat mitjana diària de només 14 vehicles.



El diputat del PDeCAT Josep Ibarz va afirmar que l’augment de l’ús de les carreteres de la Diputació posa en relleu que «la gent es mou per diferents motius» i que «la xarxa de carreteres de la Diputació de Lleida està en condicions per la inversió que s’hi fa» des de la institució. Així ha recordat que enguany està previst destinar-hi una inversió de vuit milions d’euros. Per Ibarz, també vol dir que «la gent no es trasllada tant a les grans ciutats sinó que es queda al territori».