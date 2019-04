El Tamarro i el rellotge de Dalí passaran pel foc

Per uns dies Andorra la Vella es converteix en la capital del Turia. La festa més emblemàtica de València, les falles, es traslladen en una versió reduïda al Principat. Durant el cap de setmana s’hi viurà l’ambient de fum i foc, però també es transportarà tota la cultura de la ciutat mediterrània. La crema de la falla feta especialment per a l’ocasió, amb elements característics de la parròquia, serà el colofó de l’esdeveniment.

Ahir ja es va poder veure el primer tast amb el muntatge de la falla, un monument de 10 metres d’alçada instal·lat al Parc Central i que va venir en un tràiler de grans dimensions des de València. L’obra, realitzada per l’artista faller Pepe Benavent, consta de diferents components propis d’Andorra la Vella. La base és el pont de la Margineda i a sobre s’hi troben la figura del Tamarro i l’escultura La Noblesse du temps de Salvador Dalí, que està situada a la plaça de la Rotonda. També s’hi troba la flor caracterísitca del país, la grandalla. La plantada oficial de l’escultura es va realitzar la passada mitjanit, seguint la tradició amb 24 salves. El punt àlgid de l’esdeveniment es produirà demà a les 20.30 hores, amb el cremà de la Falla l’Estoreta i de la Falla Gran.

Aquest és només un dels actes que es portaran a terme durant els dos dies, ja que es traslladen a Andorra la vella tot un seguit d’actes populars amb referència valenciana. Aquest matí se celebrà un cercavila per l’eix comercial de Meritxell i al migdia des del balcó de la Casa comuna es farà la crida de l’inici oficial de la festa, com es fa a l’ajuntament valencià. El pregó serà a càrrec de la cònsol major de la parròquia, Conxita Marsol, i dels membres de l’Associació Fallers del Món, que s’encarreguen de l’organització de les activitats.

A continuació, a l’envelat del Parc Central, s’oferirà una fideuà popular, per posteriorment fer la tradicional ofrena a la Verge dels Desemparats, on hi participaran 400 falleres vestides amb els vestits típics, que aniran des del carrer de la Unió fins a la plaça Príncep Benlloch. L’església parroquial de Sant Esteve acollirà una missa i a les 23.00 hores un castell de focs d’artifici posaran llum i soroll a la cita.

Demà serà el torn de la despertà, a les 9.00 h a les places Príncep Benlloch, Guillemó i del Poble. Els balls tradicionals valencians i una actuació dels Castellers d’Andorra, totes dues a l’aparacament del Parc Central, seran l’antecedent a un dels elements més famosos de les falles, la mascletà, que es realitzarà al pàrquing d’autobusos Centre Ciutat i on s’hi cremaran 60 quilos de pólvora. Després serà el torn d’una paella popular, la degustació d’aigua de València, un cercavila amb Moros i Cristians, i per finalitzar la cremà de la Falla l’Estoreta i de la Falla Gran.

L’Associació Fallers pel Món és una entitat que cada any escull una ciutat per portar la festivitat valenciana i fer-la conèixer arreu, ja que forma part del Patrimoni Immaterial de la Humanitat de la Unesco des del 2016. La previsió és que durant el cap de setmana unes 2.500 persones es desplacin des de València per participar als diferents actes.