L’ombra de trencament de la marca no afecta els resultats

Grandvalira va tancar el balanç de la temporada d’hivern amb uns resultats similars als del curs anterior, amb unes xifres de dies venuts sensiblement inferior, però amb una despesa superior per part dels clients. El possible trencament de la marca que es va solucionar la tardor passada no va tenir conseqüències en el nombre d’usuaris, segons el director general de Grandvalira-Nevasa, Alfonso Torreño.

La problemàtica que va produir-se i que es va acabar resolent sense que es produís la dissolució no va tenir afectació, perquè encara quedava una temporada per davant en el cas que s’hagués acabat fent efectiva. «Es respirava tranquil·litat» entre els clients, assegurava Torreño, valorant que la temporada ha estat «molt irregular» quant a les xifres d’afluència, sobretot portat a què les primeres setmanes la manca de neu va ser determinant. Però a partir de Nadal, amb les precipitacions que van produir-se, la situació va canviar i la segona part de la temporada considera que és positiva i que porta a finalitzar amb uns «resultats satisfactoris», tot i que en el global «ha estat una temporada agredolça».

L’objectiu de cara al pròxim hivern és créixer un 2% en el nombre de dies d’esquí venuts

El domini suma la setena temporada consecutiva de creixement, amb un augment de la facturació per part dels usuaris, compensant a nivell global la caiguda en l’1,5% en el nombre de dies d’esquí venuts. Aquesta davallada es produeix pel descens dels clients del mercat rus i del nord d’Europa. Com a punts més positius es troben la restauració i els serveis que s’ofereixen, que «han funcionat força bé», i el prestigi que dona la bona imatge que es va mostrar en l’organització de les Finals de la Copa del Món, que van ser «un èxit». Entre les novetats, hi ha satisfacció pel Màgic Gliss, el tobogan instal·lat al sector de Canillo, que per la resposta obtinguda permet que les expectatives de cara a la temporada d’estiu siguin «molt bones».

De cara al pròxim hivern l’objectiu de Grandvalira és créixer un 2%, xifra que ja s’havia imposat per a la temporada acabada de finalitzar. La intenció és augmentar números i estar per sobre dels 1,8 milions de dies d’esquí venuts.