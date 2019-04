Acord per fer efectiva la transició energètica

La ministra en funcions de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat Sílvia Calvó, va signar ahir un conveni amb el president del Col·legi Oficial d’Enginyers d’Andorra, Josep Lluís González; i la presidenta del Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra, Zaira Nadal, per tal de formar una comissió entre les tres parts per fer efectiu el desplegament de la Llei d’impuls a la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc).

Aquesta nova normativa preveu que a partir del 2020 tots els edificis de nova planta per als quals se sol·liciti llicència d’obres hauran de ser dissenyats i construïts per tenir un consum d’energia quasi nul a través de la utilització d’energies renovables. La comissió establerta vetllarà per la correcta execució de la llei i crear, dissoldre i pilotar les subcomissions de treball que se’n puguin derivar. Els dos col·legis també preveuran la formació dels col·legiats en relació a les previsions i temàtiques de la Littec relacionades amb les professions de l’arquitectura i de l’enginyeria.

Calvó també va signar un acord mb González i amb el president de l’Associació d’Empreses d’Electricitat, Lampisteria i Climatització d’Andorra, Edgar Francome, per organitzar i impartir cursos de formació professional en el sector de la seguretat industrial, de l’energia i de les substàncies que esgoten la capa d’ozó i dels gasos fluorats. El conveni és per a quatre anys i l’objectiu és el de vetllar per la qualitat de les instal·lacions i promoure les accions necessàries per a la millora i l’impuls de la professionalització d’aquest sector, a més de donar compliment a la Llei de seguretat i qualitat industrial i simplificar l’obtenció de les capacitacions professionals. Hi ha cursos de capacitació d’instal·lador elèctric de baixa tensió, de gas i petrolífer, capacitació d’instal·lador energètic i de manipulador de substàncies que esgoten la capa d’ozó i gasos fluorats d’efecte hivernacle.