Bou no falla davant d'un Poliesportiu ple

Tot ha anat com s'havia previst i Toni Bou no ha fallat avui davant d'un Poliesportiu absolutament ple que ha respost com mai. L'ambient ha estat de 10 i Andorra ara, ha superat el test de cara a la temporada vinent. D'aquesta manera, el resident ha firmat una perfecta exhibició davant dels seus amics i familiars i s’ha imposat en la darrera prova del Mundial d’X-trial.

Ha estat la cinquena victòria del pilot aquesta temporada i ha tancat el campionat més campió que mai, com sempre, perquè és únic. El de Piera no ha donat opcions i ha acabat guanyant a la final amb un resultat d'1 a 11.

Així, sense pressió, com ell volia, ha ofert un gran espectacle i a la primera ronda no ha sumat cap punt mentre que a la segona i a la final ha marcat tan sols un punt i ha acabat amb 115 punts a la general, només amb una derrota, a Barcelona.

Adam Raga, per la seva part, ha acabat segon de la prova i de la general amb 89 punts. En aquest sentit, a la primera ronda ha sumat cinc punts i a la segona, quatre.

D'altra banda, la tercera plaça de la general que estava en joc ha estat pel pilot de Gas Gas Jeroni Fajardo, que s'ha imposat amb 46 punts d'avant dels 49 de Jaime Busto, que ha acabat quart. El pilot ha sumat 17 punts a la primera ronda i ha acabat automàticament fora i ja no ha pogut fer res per pujar al podi.

Finalment, pel que fa a la prova, la tercera posició ha estat per Miquel Gelabert.