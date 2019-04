Petit entrebanc a Gavà (2-2)

Tot i que encara hi ha 15 punts en joc i l’ascens és absolutament viable, l’FC Andorra tan sols va sumar un punt ahir al Municipal de la Bòbila de Gavà. Els andorrans, que arribaven amb alguns jugadors amb molèsties i amb les baixes de Cristian Kiki Martínez i Fede Bessone, es van trobar a un rival absolutament motivat.

Els locals van començar molt endollats, marcant un ritme frenètic al principi però els tricolor volien liquidar el partit ràpidament i al minut dos era Àlex Martínez qui tenia la primera ocasió, que rebotava amb un jugador blaugrana. Els de José Manuel Serrano van patir una pressió molt forta davant dels tricolor però tot i això, els de Gabri García no aconseguien generar molt perill. En aquest sentit, al minut 13 era Martí Riverola qui avançava als andorrans en el marcador, amb un xut ras que, per la dreta, superava al porter i no donava opcions després d’una errada defensiva del Gavà. El gol ràpid, com s’havia previst, havia arribat.

Malgrat això, després, els andorrans es van relaxar i els gavanencs van començar a créixer, ja que s’estaven fent molt forts al davant, creant ocasions però sense trobar la porteria. Així, encara que executant una bona defensa, la intensitat tricolor era baixa i més d’un cop, Nico Ratti, havia d’aparèixer i aportar les seves mans d’or al conjunt.

Al minut 30, Juan Quiles va executar una passada perfecta a la banda dreta d’Adri Ruíz, i aquest la va enviar al fons de la porteria. Amb un empat a 1 l’electrònic, els andorrans van veure un rival que oferia un nivell molt alt poc habitual, que seguia creient que una victòria era possible. Poc després, el capità Marcos López tenia una clara ocasió que per sort, Adrià Vilanova impedia i quan faltaven cinc minuts per acabar la primera part, Jordi Aláez l’enviava per sobre del travesser després de quedar-se sol. Però el Gavà responia amb un pal d’Adrià Espinosa.

A la represa, amb un 1 a 1 a l’electrònic, els dos equips sortien amb ganes d’emportar-se el gran premi, sobretot per part del Gavà que lluita per la permanència i, després de 10 minuts de joc, amb un Gavà amb la moral molt alta, Joan Vázquez marcava, amb un gol semblant a l’anterior, en un contraatac es va quedar sol i des de l’esquerra supera a Ratti. Els blaugranes van demostrar que, en el contraatac són imparables, i, agafant desprevinguts als andorrans, tot és possible.

Així, Gabri Garcia va apostar per Moha Keita i, juntament amb Ernest Forgas, aconseguien augmentar el nivell ofensiu. També entrava al camp Ferrán Tacón i amb aquesta combinació, el joc dels andorrans va canviar, mantenint la possessió i intentant crear i, de fet, al 72, Rubén Bover quasi anota però la va enviar per sobre del travesser. Seguint aquest tarannà, el gol de l’empat no va arribar fins al minut 87 quan Adrià Vilanova va rematar després d’un córner. El Gavà ho havia estat intentant però al final, amb un físic superior i amb paciència, els andorrans es van emportar un desitjat punt. Aquest no va suposar una alegria al vestidor perquè els andorrans ens volien tres per posar-se en posició d’ascens. Per tant, aquesta setmana queden dos partits i en total, hi ha 15 punts en joc.

Piqué visita Gavà

Qui no es va voler perdre el partit va ser Gerard Piqué, propietari de l’FC Andorra. El jugador de l’FC Barcelona va ser rebut amb crits de «que viva España!» a la Bòbila per part del seu sector més radical. Però tot això va quedar en una anècdota en un dia en el qual la tensió política a Espanya va ser notable. Al final del partit, es va apropar al vestidor dels andorrans per donar-los ànims i per encoratjar-los per seguir endavant.

«Estem notant el cansament mental»

L’entrenador de l’FC Andorra, Gabri Garcia, va explicar ahir que «dos empats seguits compliquen l’ascens en aquesta carrera en contra» i va assegurar que «ens hem deixat quatre punts però en queden 15 per aconseguir». «Cada vegada és més difícil guanyar, ho sabíem», reiterava i pel que fa al partit d’ahir, va recordar que «és una categoria complicada» i que «cada partit té la seva història».

D’aquesta manera, va manifestar que «estem acostumats al fet que contra nosaltres els jugadors rivals donin més» i va afirmar que «possiblement, la setmana que ve, els jugadors del Gavà no faran aquest partit» i que «l’esforç els perjudicarà». «Hem de conviure amb això, ser l’equip a batre ha de ser una motivació per a nosaltres i l’hem d’entendre com a repte», afegia.

Pel que fa als dos pròxims partits que disputen aquesta setmana, va comentar que «no és una setmana complicada» sinó que és molt bona perquè «podem sumar sis punts ràpidament». «Això ens servirà per estar a dalt, hem de passar pàgina i preparar el partit de dimecres i el de diumenge», subratllava. Finalment, va puntualitzar que «hem de saber jugar amb aquesta pressió d’haver de guanyar tots els partits» i va remarcar que «això no és només un cansament físic, perquè físicament estem molt bé, sinó que és un cansament mental i psicològic i ho estem notant». «Això ho hem de treballar bé», concloïa.