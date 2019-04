Les falles fan caliu

Els carrers de la capital s’han convertit per un cap de setmana en València. El trasllat de la Festa de les Falles al país ha estat un èxit de participació i turistes i residents han pogut compartir moments «espectaculars» com la mascletà o la cremada de la falla feta expressament amb elements andorrans. Tot plegat s’ha traduït en una gran afluència de gent (de fet, han arribat unes 2.500 persones provinents del País Valencià) que s’espera que hagin contribuït a fer calaix tant als hotels, com als comerços i restaurants.



De fet, la consellera de Promoció Turística i Comercial i de Recursos Humans, Mònica Codina, assegurava ahir que des de la corporació «estem molt satisfets» de com ha anat la festa i remarcava que «hi ha hagut molta participació, crec que feia temps que no es veia una riuada de gent com la que hem tingut aquest cap de setmana». Igualment, va exposar que «tothom s’ha bolcat, la gent està contenta i a més hem tingut un cap de setmana en què el temps ens ha acompanyat per poder fer totes les activitats».

Balanç

Codina va ser prudent a l’hora de parlar d’ocupació turística, ja que va remarcar que encara no havien tingut ocasió de fer balanç, principalment, amb els hotelers, però es va mostrar optimista amb el fet que la proposta hagi contribuït en positiu a deixar beneficis al sector hoteler i comercial. «De gent n’hi havia molta i malgrat que a vegades això no es tradueix en compres, espero que algú ho haurà fet», va apuntar.



Una de les zones que en podria haver sortit especialment beneficiada és la de Prada Ramon, especialment per la proximitat amb l’envelat que s’ha instal·lat a l’aparcament del Parc Central. Encara que algun restaurador, de manera oficiosa, va explicar que havia treballat molt, des de l’Associació de Comerciants de Riberaygua i Travesseres tampoc es van poder concretar dades a l’espera de fer una consulta entre els associats.

Aposta

La consellera de Promoció Turística va reconèixer que des del comú es manté la voluntat de poder programar esdeveniments en èpoques de baixa afluència turística, encara que no va poder concretar quins podrien ser. El què està clar és que les falles valencianes l’any que ve no tornaran. «Ells cada any fan la celebració a un lloc diferent i ha estat la primera vegada que la festa sortia fora de l’Estat espanyol», va manifestar, afegint que «a partir d’aquí plantejarem què es pot fer». Ara bé, també va aclarir que «al desembre tenim unes eleccions i veurem què podrem fer». La voluntat és organitzar activitats fora de la temporada alta, perquè «els mesos de maig i juny acostumen a ser els més complicats, però parlar de què passarà el 2020 és complicat».

Festa

Entre les imatges més destacades que ha deixat la festa hi ha l’ofrena a la Verge dels Desemparats que es va fer dissabte. Més de 400 falleres abillades amb el vestit tradicional van desfilar per l’eix comercial, acompanyades en tot moment per la música i les autoritats de la capital, amb rams a les mans tal com marca la tradició. Després de l’ofrena floral a la imatge de la verge es va fer una missa.



D’altra banda, ahir al matí els petards van ressonar amb força gràcies a la mascletà que un bon nombre de curiosos van seguir des dels entorns de l’aparcament d’autobusos Centre Ciutat. Com és habitual, la festa va culminar amb la tradicional cremà de la falla. El rellotge de Dalí, el Tamarro i el pont de la Margineda van quedar consumits per unes flames que han fet caliu al país.